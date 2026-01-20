Estas son las 6 mejores ofertas de empleo en Santiago de Compostela | Enero de 2026

El establecimiento de Jack & Jones en As Cancelas, que busca incorporar nuevos vendedores a su equipo Archivo

Santiago de Compostela suma en los últimos días nuevas ofertas de empleo en sectores muy diversos, con opciones de contrato indefinido, jornadas parciales y programas de formación específica. Estas son las vacantes actualmente activas en la ciudad y su área de influencia, con acceso directo a cada convocatoria.

1. Vendedores para Jack & Jones en Santiago

La firma de moda masculina Jack & Jones busca incorporar vendedores para su tienda oficial en Santiago de Compostela. La empresa ofrece contrato indefinido a jornada completa y valora perfiles con interés por el sector textil, especialmente por el mundo del denim, y orientación al cliente.

2. Monitores deportivos para talleres de mantenimiento físico

La entidad Hartford S.L. selecciona monitores para impartir talleres de mantenimiento físico dirigidos a personas mayores en Santiago. El puesto contempla un contrato fijo discontinuo a jornada parcial, con horario de mañana los martes y jueves. Es necesaria formación reglada en el ámbito deportivo.

3. Trabajo como interna en el entorno rural próximo a Santiago

Una familia de la zona de Castiñeiriño busca una persona para trabajar como interna en una aldea situada a unos cuarenta minutos de Santiago de Compostela. El empleo incluye el cuidado de una persona mayor, limpieza del hogar y elaboración de comidas, con un salario de 1.200 euros.

4. Administrativo contable para el Polígono del Tambre

La empresa Novametal Industrial Service ha abierto un proceso para incorporar un administrativo contable en sus oficinas del Polígono del Tambre. Se ofrece contrato indefinido a jornada parcial de mañanas, modalidad híbrida y un salario bruto mensual de hasta 2.000 euros, para perfiles con más de cinco años de experiencia.

5. Asesores de viajes especializados en larga distancia

La agencia Directia Travel refuerza su equipo en Santiago con la incorporación de asesores de viajes centrados en destinos del Sudeste Asiático. La oferta incluye contrato indefinido, modalidad híbrida, salario fijo más comisiones y un programa de formación intensiva de dos meses.

6. Técnicos para mantenimiento de robótica de ordeño

A través de Adecco, una empresa del sector agroindustrial busca técnicos para la puesta en marcha y mantenimiento de robots de ordeño en la zona entre Santiago y Lugo. El puesto ofrece contrato indefinido a jornada completa, vehículo de empresa, dietas y formación continua.

