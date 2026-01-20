Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Estas son las 6 mejores ofertas de empleo en Santiago de Compostela | Enero de 2026

Moda, deporte, cuidados, administración, viajes y tecnología concentran las últimas vacantes publicadas en la ciudad

Redacción
20/01/2026 12:56
El establecimiento de Jack & Jones en As Cancelas, que busca incorporar nuevos vendedores a su equipo
El establecimiento de Jack & Jones en As Cancelas, que busca incorporar nuevos vendedores a su equipo
Archivo
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Santiago de Compostela suma en los últimos días nuevas ofertas de empleo en sectores muy diversos, con opciones de contrato indefinido, jornadas parciales y programas de formación específica. Estas son las vacantes actualmente activas en la ciudad y su área de influencia, con acceso directo a cada convocatoria.

1. Vendedores para Jack & Jones en Santiago

La firma de moda masculina Jack & Jones busca incorporar vendedores para su tienda oficial en Santiago de Compostela. La empresa ofrece contrato indefinido a jornada completa y valora perfiles con interés por el sector textil, especialmente por el mundo del denim, y orientación al cliente.

Enlace a la oferta

2. Monitores deportivos para talleres de mantenimiento físico

La entidad Hartford S.L. selecciona monitores para impartir talleres de mantenimiento físico dirigidos a personas mayores en Santiago. El puesto contempla un contrato fijo discontinuo a jornada parcial, con horario de mañana los martes y jueves. Es necesaria formación reglada en el ámbito deportivo.

Enlace a la oferta

3. Trabajo como interna en el entorno rural próximo a Santiago

Una familia de la zona de Castiñeiriño busca una persona para trabajar como interna en una aldea situada a unos cuarenta minutos de Santiago de Compostela. El empleo incluye el cuidado de una persona mayor, limpieza del hogar y elaboración de comidas, con un salario de 1.200 euros.

Enlace a la oferta

4. Administrativo contable para el Polígono del Tambre

La empresa Novametal Industrial Service ha abierto un proceso para incorporar un administrativo contable en sus oficinas del Polígono del Tambre. Se ofrece contrato indefinido a jornada parcial de mañanas, modalidad híbrida y un salario bruto mensual de hasta 2.000 euros, para perfiles con más de cinco años de experiencia.

Enlace a la oferta

5. Asesores de viajes especializados en larga distancia

La agencia Directia Travel refuerza su equipo en Santiago con la incorporación de asesores de viajes centrados en destinos del Sudeste Asiático. La oferta incluye contrato indefinido, modalidad híbrida, salario fijo más comisiones y un programa de formación intensiva de dos meses.

Enlace a la oferta

6. Técnicos para mantenimiento de robótica de ordeño

A través de Adecco, una empresa del sector agroindustrial busca técnicos para la puesta en marcha y mantenimiento de robots de ordeño en la zona entre Santiago y Lugo. El puesto ofrece contrato indefinido a jornada completa, vehículo de empresa, dietas y formación continua.

Enlace a la oferta

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de la huelga de autobuses del pasado 12 de diciembre en Santiago

Rueda urge a patronal y sindicatos a un acuerdo “cuanto antes” para poner fin a la huelga de autobuses
Redacción
La escritora noruega Helga Flatland, autora de ‘Una familia moderna’

‘Una familia moderna’ centra un nuevo debate literario en Santiago
Eladio González Lois
Estudiantes en Santiago

El Concello busca ideas del estudiantado universitario para decidir parte de los presupuestos municipales
Eladio González Lois
Johanna Malangré dirige a la Real Filharmonía de Galicia en el espectáculo

‘Impresións nocturnas’ lleva a Ravel y Faure al Auditorio de Galicia
Eladio González Lois