El Museo Catedral de Santiago bate su récord histórico con más de 446.000 visitantes en 2025

Exterior del Museo Catedral de Santiago Archivo

El Museo Catedral de Santiago cerró 2025 con 446.518 visitantes, una cifra que supone un incremento del 4 % respecto a 2024 y marca un nuevo récord histórico. Los datos incluyen el conjunto de modalidades de visita gestionadas por el Museo, desde la colección permanente hasta los recorridos guiados a espacios singulares del conjunto catedralicio.

El balance anual engloba las visitas a las salas y espacios del Museo, las cubiertas y la Torre de la Carraca, el Pórtico de la Gloria, así como el Museo Colexiata de Sar, gestionado por la Fundación Catedral de Santiago desde 2016 a través del programa Compostela Sacra.

Interior del Museo Catedral de Santiago Archivo

Entre las tipologías con mayor crecimiento destacan las visitas nocturnas, que aumentaron un 17 % con respecto al año anterior. Se trata de una propuesta cada vez más demandada, basada en recorridos guiados y en un ambiente más tranquilo que facilita un conocimiento más profundo de la historia y del patrimonio de la Catedral.

Apertura del Museo Diocesano

Como principal novedad de 2025, el Museo subraya la apertura parcial del Museo Diocesano, ubicado en el antiguo monasterio de San Martín Pinario, integrado también en Compostela Sacra. Este nuevo espacio cultural abrió sus puertas en primavera con las visitas a la iglesia y la sacristía, y amplió su oferta en verano con la incorporación de las salas de las tullas y el coro alto. Desde este mes, el Museo Diocesano puede visitarse al completo, con la posibilidad de entrada combinada con el Museo Catedral.

Durante 2025 se reforzó además la presencia del Museo en redes sociales, con emisiones en directo desde espacios singulares y la difusión de vídeos divulgativos centrados en las colecciones artísticas de la Catedral, contenidos que permanecen disponibles en su canal de YouTube.

Fuerte dimensión educativa

El Museo puso especial énfasis en su vertiente educativa, con la participación de cerca de 13.000 escolares en los programas desarrollados a lo largo del año. En colaboración con la Deputación da Coruña, se impulsó un programa de visitas guiadas centradas en la figura de Maestro Mateo, con materiales adaptados a cada edad y disponibles para los centros educativos.

Asimismo, se organizaron visitas didácticas al MuSar para dar a conocer la figura del arzobispo Bernardo II, cuyo sepulcro es el más antiguo conservado de un prelado compostelano.

Estos resultados confirman la consolidación del proyecto cultural impulsado por la Fundación Catedral de Santiago, basado en un trabajo continuo de conservación, estudio y difusión del patrimonio jacobeo, y refuerzan el papel del Museo como uno de los principales referentes culturales de Santiago de Compostela.