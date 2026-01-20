Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El Entroido de Padrón repartirá más de 6.400 euros en premios

El concurso y desfile se celebrará el sábado 21 de febrero y mantiene abiertas las inscripciones hasta el 19 de febrero a las 14.00 horas

Eladio Lois
Eladio Lois
20/01/2026 07:19
Desfile del Entroido de Padrón en una edición anterior
Archivo
El Concello de Padrón celebrará el sábado 21 de febrero una nueva edición del Concurso y Desfile de Entroido, una de las citas festivas más destacadas del calendario municipal, que este año llega con una subida de los premios destinada a reforzar la participación de las grandes comparsas

El certamen repartirá más de 6.400 euros en premios directos, distribuidos en seis modalidades, con el objetivo de fomentar la creatividad y la participación colectiva. La principal novedad se concentra en la categoría de comparsas y grupos de más de 20 integrantes, cuyo primer premio aumenta hasta los 1.400 euros, frente a los 1.200 de la edición anterior. El segundo y tercer premio en esta modalidad estarán dotados con 900 y 700 euros, respectivamente. 

Seis modalidades de participación

El concurso contempla las siguientes categorías: infantil individual (de 0 a 14 años), adulto individual (mayores de 14 años), pareja, comparsa o grupo de hasta 20 miembros, comparsa o grupo de más de 20 miembros y comparsa o grupo local de más de 10 integrantes. Todas ellas contarán con premios en metálico, con cuantías adaptadas al número de participantes y al carácter colectivo de cada modalidad.

Recreación virtual del stand de Galicia en Fitur

El Camino de Santiago, eje central del stand de Galicia en Fitur

Además, el Concello establece gratificaciones especiales no acumulativas para incentivar la participación: 250 euros para comparsas de más de 40 miembros; 100 euros para comparsas locales de más de 10 integrantes, siempre que al menos el 60 % de sus miembros estén empadronados en Padrón; y 200 euros para asociaciones y centros educativos del municipio que participen como grupo o comparsa. 

Inscripciones abiertas hasta el 19 de febrero

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves 19 de febrero a las 14.00 horas. Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en el Centro Social del Concello de Padrón o por correo electrónico, siendo imprescindible la confirmación de recepción por parte de la Concellería de Festexos.

El jurado estará presidido por la concejala de Festexos, Chus Campos, y valorará criterios como la originalidad, la creatividad, la imaginación y la puesta en escena durante el recorrido del desfile. 

Recorrido y normas del desfile

Las personas participantes deberán estar a las 15.30 horas en la N-550, a la altura de la Pensión Restaurante Bar Grilo, para la entrega y colocación de dorsales. El desfile recorrerá la avenida de Compostela, la zona de As Lágrimas, la rúa Porta Fondo de Vila y finalizará en el Campo do Souto.

El Concello recuerda que no se permitirá el consumo de alcohol o drogas durante el desfile, ni la participación bajo sus efectos, y se reserva el derecho de descalificar a quienes incumplan las bases o mantengan comportamientos contrarios a la igualdad, el civismo o el respeto.

