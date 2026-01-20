El Entroido de Padrón repartirá más de 6.400 euros en premios
El concurso y desfile se celebrará el sábado 21 de febrero y mantiene abiertas las inscripciones hasta el 19 de febrero a las 14.00 horas
El Concello de Padrón celebrará el sábado 21 de febrero una nueva edición del Concurso y Desfile de Entroido, una de las citas festivas más destacadas del calendario municipal, que este año llega con una subida de los premios destinada a reforzar la participación de las grandes comparsas.
El certamen repartirá más de 6.400 euros en premios directos, distribuidos en seis modalidades, con el objetivo de fomentar la creatividad y la participación colectiva. La principal novedad se concentra en la categoría de comparsas y grupos de más de 20 integrantes, cuyo primer premio aumenta hasta los 1.400 euros, frente a los 1.200 de la edición anterior. El segundo y tercer premio en esta modalidad estarán dotados con 900 y 700 euros, respectivamente.
Seis modalidades de participación
El concurso contempla las siguientes categorías: infantil individual (de 0 a 14 años), adulto individual (mayores de 14 años), pareja, comparsa o grupo de hasta 20 miembros, comparsa o grupo de más de 20 miembros y comparsa o grupo local de más de 10 integrantes. Todas ellas contarán con premios en metálico, con cuantías adaptadas al número de participantes y al carácter colectivo de cada modalidad.
Además, el Concello establece gratificaciones especiales no acumulativas para incentivar la participación: 250 euros para comparsas de más de 40 miembros; 100 euros para comparsas locales de más de 10 integrantes, siempre que al menos el 60 % de sus miembros estén empadronados en Padrón; y 200 euros para asociaciones y centros educativos del municipio que participen como grupo o comparsa.
Inscripciones abiertas hasta el 19 de febrero
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves 19 de febrero a las 14.00 horas. Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en el Centro Social del Concello de Padrón o por correo electrónico, siendo imprescindible la confirmación de recepción por parte de la Concellería de Festexos.
El jurado estará presidido por la concejala de Festexos, Chus Campos, y valorará criterios como la originalidad, la creatividad, la imaginación y la puesta en escena durante el recorrido del desfile.
Recorrido y normas del desfile
Las personas participantes deberán estar a las 15.30 horas en la N-550, a la altura de la Pensión Restaurante Bar Grilo, para la entrega y colocación de dorsales. El desfile recorrerá la avenida de Compostela, la zona de As Lágrimas, la rúa Porta Fondo de Vila y finalizará en el Campo do Souto.
El Concello recuerda que no se permitirá el consumo de alcohol o drogas durante el desfile, ni la participación bajo sus efectos, y se reserva el derecho de descalificar a quienes incumplan las bases o mantengan comportamientos contrarios a la igualdad, el civismo o el respeto.