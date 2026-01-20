Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Concello de Ames ordena el cierre del cajero que entregaba menos efectivo del solicitado

La Policía Local ha procedido al precinto del dispositivo, que no podrá volver a funcionar sin autorización municipal expresa

Eladio Lois
Eladio Lois
20/01/2026 08:37
Bertamiráns, en una foto de archivo
Bertamiráns, en una foto de archivo
Archivo
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Concello de Ames ha decretado la suspensión inmediata de la actividad y el cierre de un cajero automático situado en la avenida da Maía, número 36, bajo, en Bertamiráns, del que se venían reportando quejas y errores en la entrega de efectivo.

Detalle de un cajero automático en una imagen de recurso

Alerta en Bertamiráns por un cajero automático que entrega menos dinero del solicitado

Más información

La decisión se adopta tras la incoación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística en relación con la actividad del dispositivo, dentro de las actuaciones municipales de control y garantía del cumplimiento de la normativa vigente. 

Precinto y posibles sanciones

Como consecuencia de esta actuación administrativa, se ha ordenado el cierre del cajero y se ha prohibido su puesta en funcionamiento sin autorización municipal expresa. La Policía Local de Ames procedió al precintado del equipo para asegurar el cumplimiento de la orden.

La entidad responsable ha sido advertida de las consecuencias legales derivadas de un eventual incumplimiento, que podrían conllevar la adopción de nuevas medidas cautelares y la imposición de sanciones, conforme a la normativa vigente. 

Atención a personas afectadas

Desde el Concello de Ames se ha informado de que la Policía Local está recogiendo las posibles incidencias relacionadas con el funcionamiento del cajero, con el objetivo de que las personas damnificadas puedan dejar constancia de los hechos.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de la huelga de autobuses del pasado 12 de diciembre en Santiago

Rueda urge a patronal y sindicatos a un acuerdo “cuanto antes” para poner fin a la huelga de autobuses
Redacción
La escritora noruega Helga Flatland, autora de ‘Una familia moderna’

‘Una familia moderna’ centra un nuevo debate literario en Santiago
Eladio González Lois
El establecimiento de Jack & Jones en As Cancelas, que busca incorporar nuevos vendedores a su equipo

Estas son las 6 mejores ofertas de empleo en Santiago de Compostela | Enero de 2026
Redacción
Estudiantes en Santiago

El Concello busca ideas del estudiantado universitario para decidir parte de los presupuestos municipales
Eladio González Lois