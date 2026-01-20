El Concello de Ames ordena el cierre del cajero que entregaba menos efectivo del solicitado

Bertamiráns, en una foto de archivo Archivo

El Concello de Ames ha decretado la suspensión inmediata de la actividad y el cierre de un cajero automático situado en la avenida da Maía, número 36, bajo, en Bertamiráns, del que se venían reportando quejas y errores en la entrega de efectivo.

La decisión se adopta tras la incoación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística en relación con la actividad del dispositivo, dentro de las actuaciones municipales de control y garantía del cumplimiento de la normativa vigente.

Precinto y posibles sanciones

Como consecuencia de esta actuación administrativa, se ha ordenado el cierre del cajero y se ha prohibido su puesta en funcionamiento sin autorización municipal expresa. La Policía Local de Ames procedió al precintado del equipo para asegurar el cumplimiento de la orden.

La entidad responsable ha sido advertida de las consecuencias legales derivadas de un eventual incumplimiento, que podrían conllevar la adopción de nuevas medidas cautelares y la imposición de sanciones, conforme a la normativa vigente.

Atención a personas afectadas

Desde el Concello de Ames se ha informado de que la Policía Local está recogiendo las posibles incidencias relacionadas con el funcionamiento del cajero, con el objetivo de que las personas damnificadas puedan dejar constancia de los hechos.