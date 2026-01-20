El Concello busca ideas del estudiantado universitario para decidir parte de los presupuestos municipales

Estudiantes en Santiago de Compostela

El Concello de Santiago ha abierto el plazo para presentar iniciativas a los presupuestos participativos, una herramienta de implicación ciudadana que permite a la vecindad proponer y decidir el destino de parte del presupuesto municipal. En esta convocatoria, el Concello ha hecho un llamamiento específico al estudiantado de la Universidade de Santiago de Compostela para que forme parte activa del proceso.

El plazo para remitir ideas permanecerá abierto hasta el 9 de febrero y está dirigido a propuestas relacionadas con actividades o programas, como festivales y conciertos, campañas de sensibilización, acciones formativas o talleres, entre otras iniciativas de carácter social, cultural o educativo.

Un proceso abierto y una votación acotada

La fase de presentación de propuestas está abierta a cualquier persona, sin restricciones de edad o condición, y constituye el primer paso del proceso participativo. Una vez cerrada, se activará la fase de votaciones, en la que se decidirá qué iniciativas se ejecutarán con cargo a los fondos reservados a los presupuestos participativos.

En esta segunda fase podrán votar las personas nacidas entre 1996 y 2010 que estén empadronadas en Santiago de Compostela, así como quienes estudien o trabajen en el municipio, siempre que acrediten esta condición mediante la documentación correspondiente.

Desde el Concello de Santiago subrayan la relevancia de la implicación del colectivo universitario, tanto por su peso en la ciudad como por su capacidad para impulsar propuestas vinculadas a la vida cultural, formativa y social de Compostela.