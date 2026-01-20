El CGAC programa dos sesiones de cine comentadas con Carlos Pazos en el marco de 'Nicasso'

Carlos Pazos participará en las dos sesiones de cine comentadas CGAC

El Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) programa dos sesiones de cine comentadas en el marco de la exposición 'Nicasso', con el objetivo de profundizar en la obra audiovisual de Carlos Pazos. Las proyecciones contarán con la participación del propio artista y permitirán revisar algunas de sus películas más representativas.

La primera sesión tendrá lugar el 21 de enero, a las 18.30 horas, y estará centrada en 'Art¡ss!mo' (2015), una película-colaje que analiza la figura del artista en el imaginario del cine comercial y su influencia en la consideración social de la arte y de sus creadores y creadoras. Concebida a partir de un cuidado proceso de corta y pega, la obra funciona como antecedente de 'Nicasso, el film' (2019), pieza que forma parte de la exposición individual de Pazos en el CGAC. En esta sesión, el artista estará acompañado por el comisario y profesor Pedro de Llano Neira.

La segunda sesión se celebrará el 27 de enero, también a las 18.30 horas, con la proyección de 'Mnemocine. Película recortable' (2006), producida para la exposición 'No me digas nada', presentada en el MACBA y en el MNCARS en 2007, y 'Yo inventé unos Llopis' (2012), rodada en Cuba y vinculada a la pasión del artista por la música. En este caso, Carlos Pazos compartirá la sesión con Santiago Olmo, comisario de la exposición 'Nicasso' y director del CGAC.

Las sesiones proponen un recorrido por el cine, la música y la cultura popular revisitados a través de la memoria y el collage fílmico, e se inscriben dentro de la programación paralela de la exposición dedicada a Carlos Pazos en el CGAC.