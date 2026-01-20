Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El CGAC programa dos sesiones de cine comentadas con Carlos Pazos en el marco de 'Nicasso'

Las proyecciones permitirán profundizar en la obra audiovisual del artista a través de películas realizadas entre 2006 y 2015

Adriana Quesada
Adriana Quesada
20/01/2026 07:18
Carlos Pazos
Carlos Pazos participará en las dos sesiones de cine comentadas
CGAC
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) programa dos sesiones de cine comentadas en el marco de la exposición 'Nicasso', con el objetivo de profundizar en la obra audiovisual de Carlos Pazos. Las proyecciones contarán con la participación del propio artista y permitirán revisar algunas de sus películas más representativas.

La primera sesión tendrá lugar el 21 de enero, a las 18.30 horas, y estará centrada en 'Art¡ss!mo' (2015), una película-colaje que analiza la figura del artista en el imaginario del cine comercial y su influencia en la consideración social de la arte y de sus creadores y creadoras. Concebida a partir de un cuidado proceso de corta y pega, la obra funciona como antecedente de 'Nicasso, el film' (2019), pieza que forma parte de la exposición individual de Pazos en el CGAC. En esta sesión, el artista estará acompañado por el comisario y profesor Pedro de Llano Neira.

La segunda sesión se celebrará el 27 de enero, también a las 18.30 horas, con la proyección de 'Mnemocine. Película recortable' (2006), producida para la exposición 'No me digas nada', presentada en el MACBA y en el MNCARS en 2007, y 'Yo inventé unos Llopis' (2012), rodada en Cuba y vinculada a la pasión del artista por la música. En este caso, Carlos Pazos compartirá la sesión con Santiago Olmo, comisario de la exposición 'Nicasso' y director del CGAC.

Las sesiones proponen un recorrido por el cine, la música y la cultura popular revisitados a través de la memoria y el collage fílmico, e se inscriben dentro de la programación paralela de la exposición dedicada a Carlos Pazos en el CGAC.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de la huelga de autobuses del pasado 12 de diciembre en Santiago

Rueda urge a patronal y sindicatos a un acuerdo “cuanto antes” para poner fin a la huelga de autobuses
Redacción
La escritora noruega Helga Flatland, autora de ‘Una familia moderna’

‘Una familia moderna’ centra un nuevo debate literario en Santiago
Eladio González Lois
El establecimiento de Jack & Jones en As Cancelas, que busca incorporar nuevos vendedores a su equipo

Estas son las 6 mejores ofertas de empleo en Santiago de Compostela | Enero de 2026
Redacción
Estudiantes en Santiago

El Concello busca ideas del estudiantado universitario para decidir parte de los presupuestos municipales
Eladio González Lois