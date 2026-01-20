El Ateneo de Santiago proyecta 'Arima' con coloquio de su protagonista, Melania Cruz

La actriz Melania Cruz, protagonista del filme, participará en el coloquio posterior Archivo

El Ateneo de Santiago acoge este martes, a las 19.00 horas, la proyección de la película Arima**, dentro del II Ciclo Cine gallego del siglo XXI que organiza el Cineclub Ateneo. La sesión contará con la presentación y un coloquio posterior a cargo de la actriz protagonista, Melania Cruz, que compartirá con el público su experiencia en el filme.

Patrick Watson firma en Santiago un cierre memorable para el Underfest Xacobeo 2025 Más información

Dirigida por Jaione Camborda, Arima propone un relato envolvente en el que la vida de cuatro mujeres y una niña se ve alterada por la llegada de dos forasteros a una localidad indeterminada. La película se mueve en una atmósfera de misterio, transitando la frontera entre la pesadilla y el sueño, y explorando el miedo y el deseo a través de una puesta en escena sugerente y cargada de simbolismo.

Una intérprete de referencia

La sesión permitirá además al público compostelano acercarse a la trayectoria de Melania Cruz, una de las intérpretes más reconocidas del audiovisual y del teatro gallego contemporáneo. Formada en la Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, la actriz ha desarrollado una intensa carrera escénica y cinematográfica, avalada por reconocimientos como los Premios María Casares y Mestre Mateo.