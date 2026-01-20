‘As Gardiás’ inaugura el Ames Cultural con una reflexión sobre la vejez y la libertad personal

El elenco de 'As Gardiás' Diego Seixo

El programa Ames Cultural dará inicio a su programación del primer semestre de 2026 este viernes 23 de enero, con la representación de As Gardiás en la Casa da Cultura de Bertamiráns, a partir de las 20.30 horas. El espectáculo, con una duración aproximada de 90 minutos, será la primera cita cultural del calendario municipal para este año.

La propuesta llega de la mano de la compañía Teatro de Ningures y se enmarca en el convenio de colaboración entre la Axencia Galega das Industrias Culturais y el Concello de Ames, dentro de la apuesta por acercar al público propuestas escénicas contemporáneas con contenido social.

Un debate sobre cómo envejecer

As Gardiás aborda el derecho a decidir cómo gestionar la propia vellez a través de la historia de Rosa y sus compañeras Ana, Marga y Susana, cuatro mujeres mayores que conviven en un antiguo edificio de un barrio popular de una villa obrera.

La trama se activa cuando Vitoria, hija de Rosa, decide trasladar a su madre a una institución médica y vender el piso en el que viven las cuatro amigas, una decisión que abre un conflicto cargado de debate sobre la libertad personal, la autonomía y el buen envejecer.

El Ateneo de Santiago proyecta 'Arima' con coloquio de su protagonista, Melania Cruz Más información

A partir de ese momento, las protagonistas comienzan a articular distintas estrategias para tratar de revertir la situación, en una historia que pone en valor la solidaridad comunitaria, el deseo de seguir tomando decisiones propias y la pregunta de cómo, dónde y con quién queremos envejecer.

La obra está creada por Nasser Djemaï, dirigida por Cristina Domínguez e interpretada por Casilda Alfaro, Melania Cruz, Pepa Barreiro, Rebeca Montero y Sonia Rúa, un elenco que da forma a un relato íntimo con una clara dimensión social.

Entradas

Las entradas ya están disponibles en la billetera electrónica del Concello de Ames, con un precio de 5 euros para la entrada general y 2,5 euros para la reducida. Este descuento se aplica a estudiantes con carné, personas mayores de 60 años, menores de 12, familias numerosas, jóvenes con carné joven y personas demandantes de empleo. También podrán adquirirse en la Casa de la Cultura de Bertamiráns desde una hora antes del inicio de la función, siempre que no se haya completado el aforo. La venta se cerrará cinco minutos antes del comienzo del espectáculo.

La programación teatral de enero continuará el día 30, con la representación de As formas do amor, de la compañía Verdeveras Expresións Artísticas, en la Casa da Cultura do Milladoiro.