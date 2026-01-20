Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

As Cancelas mantiene las rebajas de invierno con descuentos de hasta el 80% hasta finales de febrero

El centro comercial combina las ofertas de temporada con sorteos de tarjetas regalo y una programación de ocio infantil durante el mes de enero

Redacción
20/01/2026 07:19
rebajas as cancelas
Las rebajas de invierno continúan en As Cancelas con promociones en moda, calzado, hogar y tecnología
As Cancelas
Las rebajas de invierno continúan en el centro comercial As Cancelas. Hasta finales de febrero, los establecimientos ofrecerán descuentos de hasta el 80% en una amplia selección de productos y marcas de moda, calzado, hogar y tecnología. Una oportunidad ideal para que los compostelanos aprovechen las tradicionales rebajas de la cuesta de enero.

Tiendas como Zara ofrecen descuentos de hasta el 60%, mientras que otras, como Cortefiel, llegan a rebajar hasta un 70% de su oferta.

Además de las compras, As Cancelas ofrece ocio y entretenimiento para toda la familia. Del 21 al 24 de enero, los visitantes podrán participar en un sorteo de tarjetas regalo de distintos operadores del centro, como Carrefour, Rituals, Parfois, Krack, Oro Vivo, Inditex y Multiópticas. Para participar, los interesados deberán presentar un ticket de compra de 20 € o más en el Punto de Atención al Cliente y completar la dinámica lúdica “El Telar de las Rebajas”, en la que cada participante elegirá un color de hilo según su estado de ánimo y lo enlazará con su objetivo y presupuesto para esta temporada de rebajas. Posteriormente, deberá escanear el código QR y rellenar el formulario de registro.

El sorteo también contará con versión digital, abierta a todas las personas que sigan el perfil de As Cancelas en Instagram y/o Facebook, den like a la publicación y dejen un comentario. Entre los participantes digitales se sorteará una tarjeta regalo de 150 €.

Ocio para toda la familia

Los más pequeños de la casa también tendrán su espacio con el Show de Celi, todos los viernes y sábados a las 19:00 h. La programación incluye: viernes 23, 'Títeres A Pita Xefade' la compañía Títeres Alakrán; sábado 24, 'Historias de Bemol Pequeno' de Música Miúda; viernes 30, 'Popín Palomero del Payaso Popín'; y sábado 31, cierre con 'O Grufalo', a cargo de Títeres Brincadeira.

