Santiago de Compostela

Santiago se presenta en Fitur como destino estratégico para turismo de congresos

El Ayuntamiento lanzará en Madrid la campaña 'Compostela é moito MICE' para reforzar el posicionamiento de la ciudad en el mercado profesional de reuniones y eventos

Agencias
19/01/2026 07:52
La concejala de Turismo, Míriam Louzao, presentó la campaña para promocionarse como destino MICE
La concejala de Turismo, Míriam Louzao, presentó la campaña para promocionarse como destino MICE
Concello de Santiago
Santiago de Compostela se presentará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de este año como un "destino idóneo" en materia de congresos para que el mercado profesional la identifique de esta forma y conozca el "potencial" de la capital gallega en este ámbito.

La concejala de Turismo, Míriam Louzao, ha presentado este viernes ante los medios la campaña que el Ayuntamiento llevará el próximo miércoles 21 a Madrid bajo el lema 'Compostela é moito MICE', un juego entre las siglas que utiliza el sector para referirse a este tipo de turismo y la correspondencia fonética con la palabra gallega 'máis'.

"En Fitur el Ayuntamiento va a iniciar un trabajo, que luego continuará a lo largo del año, para mejorar el posicionamiento de Santiago en turismo MICE", ha comprometido la edila, que observa un "potencial de crecimiento" en relación a los recursos con los que cuenta.

Estos recursos se traducen en alojamiento, con un total de 5.500 plazas hoteleras en toda la ciudad, y en infraestructuras destinadas a reuniones y congresos. Esta segunda tipología abarca desde grandes espacios para eventos; lugares de la universidad; auditorios y espacios culturales; hoteles que acogen un "gran número" de eventos, y sitios "singulares", como el Pazo de San Lourenzo.

Estos espacios, junto a otros lugares emblemáticos de la ciudad, serán protagonistas de un audiovisual que el Ayuntamiento proyectará en su turno de presentación, que está programado para las 17.20 horas del primero de los cinco días que dura la feira.

"Es obvio que tenemos un destino solido y consolidado, pero que tiene potencial para crecer", ha remarcado Louzao, que incluye dentro de las posibilidades de crecimiento a mercados más proximos y de todo el mundo. En este sentido, ha incidido en el papel de las nuevas conexiones con 'hubs' internacionales previstas desde Lavacolla.

Cambio de modelo turístico

La edila ha perfilado esta como una apuesta por el "valor añadido" y el fomento de la "desestacionalización" que también incide en el "cambio de modelo" que defiende el Gobierno local: "Encaja en el modelo de turismo sostenible, rentable e integrador de la vida cotidiana de los vecinos y los flujos turísticos".

Además, Louzao ha indicado que la idea del lema invita a "ampliar la mirada sobre el destino". "Queremos que la sala del Pazo de Congresos, entendida como ejemplo de todas las demás, esté ocupada durante el mayor tiempo del año", ha llamado.

