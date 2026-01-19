Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago muestra su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

La alcaldesa expresa el respaldo de la ciudad y recuerda a quienes reviven en Compostela el impacto del accidente de Angrois

Eladio Lois
Eladio Lois
19/01/2026 18:22
Minuto de silencio en la Plaza del Obradoiro en memoria de las víctimas del accidente de Adamuz
Minuto de silencio en la Plaza del Obradoiro en memoria de las víctimas del accidente de Adamuz
Concello de Santiago
El Concello de Santiago expresó este lunes su solidaridad con las personas afectadas por el accidente ferroviario mortal registrado el domingo en la localidad cordobesa de Adamuz. La Plaza del Obradoiro acogió al mediodía un minuto de silencio convocado por el gobierno municipal como muestra de apoyo a las víctimas y sus familias. 

En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, afirmó que “Santiago de Compostela non podía ficar á marxe desta mostra de solidariedade” y subrayó que la ciudad es “un lugar especialmente solidario e sensible, tendo en conta que aquí se produciu ese accidente terrorífico de Angrois”.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín

La alcaldesa de Santiago se reunirá esta semana con las candidatas a rectora de la USC

La regidora trasladó, en nombre de la Corporación Municipal y del conjunto de la vecindad compostelana, “todo o ánimo, solidariedade e fortaleza” a las personas afectadas por el siniestro de Adamuz, con el deseo de que no aumente el número de víctimas y de que las personas heridas puedan restablecerse cuanto antes

El recuerdo de Angrois

Sanmartín lamentó la gravedad de la catástrofe y recordó que se trata del segundo accidente ferroviario de mayor impacto tras el ocurrido en Angrois el 24 de julio de 2013. “As miñas palabras hoxe tamén teñen que ser de unha aperta e un ánimo moi grande para todas as persoas que está revivindo o acontencido en Angrois”, añadió, en referencia a las “pegadas enormes” que un accidente de esta magnitud deja en la vecindad.

La alcaldesa destacó además la respuesta solidaria de la ciudadanía, tanto en Compostela como en Córdoba, subrayando que “unha veciñanza que como vimos onte en Córdoba tamén estivo á altura, que foi solidaria e que quixo estar apoiando e estar desde o primeiro momento”. 

La regidora señaló que “haberá tempo” para analizar las causas del siniestro, pero insistió en que ahora es el momento de acompañar a las víctimas y a sus familias, trasladándoles el apoyo desde Santiago, “a capital de Galicia, que tanto sabe e tanto sufriu un accidente ferroviario como foi o de Angrois”.

Moitísima forza a toda Córdoba e un abrazo moi solidario e moi forte desde Santiago de Compostela”Goretti Sanmartín

En el minuto de silencio participaron los miembros de la Corporación Municipal, junto a otros representantes institucionales, entre ellos el rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, además de vecinos y vecinas que se sumaron al acto de recuerdo y apoyo.

