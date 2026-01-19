Patrick Watson firma en Santiago un cierre memorable para el Underfest Xacobeo 2025

Patrick Watson, durante su actuación en la Sala Capitol de Santiago Cedida

La octava edición del Underfest Xacobeo se despidió este sábado por todo lo alto en la Sala Capitol de Santiago de Compostela con un concierto para el recuerdo de Patrick Watson, que firmó un cierre espectacular ante un público entregado y con todas las entradas agotadas.

El directo del músico canadiense, el primero que ofrecía en Galicia, formó parte de la programación expandida del ciclo Bites y supuso también un hito para el festival, al tratarse del primer concierto del Underfest Xacobeo celebrado fuera de su sede habitual en Vigo. Una apuesta que encontró respuesta inmediata en la audiencia compostelana, que colgó el cartel de sold out en la Sala Capitol.

Acompañado por su banda, Patrick Watson desplegó un formato cuidado, cercano y profundamente emocional, una de las señas de identidad del festival. Con una puesta en escena envolvente, el artista condujo al público por un viaje sonoro que convirtió el recinto en un refugio de calma en medio del ruido cotidiano. Temas como Je te laisserai des mots, To Build a Home, Lighthouse, Ode to Vivian o The Wandering provocaron una comunión absoluta entre escenario y platea, dejando imágenes que ya apuntan a uno de los conciertos del año.

El músico canadiense, acompañado por su banda, en el cierre del Underfest Xacobeo 2025 Cedida

Un festival en pleno crecimiento

La edición 2025 del Underfest Xacobeo ha reunido un cartel de 22 artistas en 14 localizaciones, con nombres destacados de la escena internacional y nacional, consolidando su apuesta por propuestas singulares y de calidad. El festival cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través del programa Concertos do Xacobeo, la Diputación de Pontevedra mediante la marca Rías Baixas Fest y SON Estrella Galicia. Mirada puesta en 2026

A la espera de las votaciones finales, el Underfest Xacobeo suma 11 nominaciones a los Iberian Festival Awards, entre ellas las de mejor festival indoor, mejor programación cultural o mejor actuación internacional. Lejos de detenerse, el festival ya mira a 2026: Jeff Tweedy, líder y fundador de Wilco, inaugurará la novena edición el próximo 8 de febrero en el Teatro Colón de A Coruña, en lo que será también el debut del festival en la ciudad herculina.