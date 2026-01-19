Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Patrick Watson firma en Santiago un cierre memorable para el Underfest Xacobeo 2025

El prestigioso músico canadiense clausuró la octava edición del festival con un concierto íntimo y emocionante, acompañado por La Force como artista invitada

Eladio Lois
Eladio Lois
19/01/2026 09:01
Patrick Watson, durante su actuación en la Sala Capitol de Santiago
Patrick Watson, durante su actuación en la Sala Capitol de Santiago
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La octava edición del Underfest Xacobeo se despidió este sábado por todo lo alto en la Sala Capitol de Santiago de Compostela con un concierto para el recuerdo de Patrick Watson, que firmó un cierre espectacular ante un público entregado y con todas las entradas agotadas. 

El directo del músico canadiense, el primero que ofrecía en Galicia, formó parte de la programación expandida del ciclo Bites y supuso también un hito para el festival, al tratarse del primer concierto del Underfest Xacobeo celebrado fuera de su sede habitual en Vigo. Una apuesta que encontró respuesta inmediata en la audiencia compostelana, que colgó el cartel de sold out en la Sala Capitol. 

Dj Mil, Jamas e Møu conforman Lumedoloop

Lumedoloop publica 'Involución', cuarto adianto do álbum (Re)existencia

Más información

Acompañado por su banda, Patrick Watson desplegó un formato cuidado, cercano y profundamente emocional, una de las señas de identidad del festival. Con una puesta en escena envolvente, el artista condujo al público por un viaje sonoro que convirtió el recinto en un refugio de calma en medio del ruido cotidiano. Temas como Je te laisserai des mots, To Build a Home, Lighthouse, Ode to Vivian o The Wandering provocaron una comunión absoluta entre escenario y platea, dejando imágenes que ya apuntan a uno de los conciertos del año

El músico canadiense, acompañado por su banda, en el cierre del Underfest Xacobeo 2025
El músico canadiense, acompañado por su banda, en el cierre del Underfest Xacobeo 2025
Cedida

Un festival en pleno crecimiento

La edición 2025 del Underfest Xacobeo ha reunido un cartel de 22 artistas en 14 localizaciones, con nombres destacados de la escena internacional y nacional, consolidando su apuesta por propuestas singulares y de calidad. El festival cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través del programa Concertos do Xacobeo, la Diputación de Pontevedra mediante la marca Rías Baixas Fest y SON Estrella Galicia. Mirada puesta en 2026

A la espera de las votaciones finales, el Underfest Xacobeo suma 11 nominaciones a los Iberian Festival Awards, entre ellas las de mejor festival indoor, mejor programación cultural o mejor actuación internacional. Lejos de detenerse, el festival ya mira a 2026: Jeff Tweedy, líder y fundador de Wilco, inaugurará la novena edición el próximo 8 de febrero en el Teatro Colón de A Coruña, en lo que será también el debut del festival en la ciudad herculina.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín

La alcaldesa de Santiago se reunirá esta semana con las candidatas a rectora de la USC
Eladio González Lois
Detalle de un cajero automático en una imagen de recurso

Alerta en Bertamiráns por un cajero automático que entrega menos dinero del solicitado
Eladio González Lois
Los expertos, junto al conselleiro de Cultura, Román Rodríguez

Expertos de la USC participan en la elaboración del Plan Integral de Bienestar Digital aprobado por la Xunta
Eladio González Lois
Recreación virtual del stand de Galicia en Fitur

El Camino de Santiago, eje central del stand de Galicia en Fitur
Redacción