Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Camiño de Santiago como dinamizador económico e social dos territorios rurais polos que pasa

Un estudo da USC conclúe que o seu impacto no rural depende da gobernanza, da participación comunitaria e dunha distribución equilibrada dos beneficios

Adriana Quesada
Adriana Quesada
19/01/2026 07:10
pergrinos
A investigación, dirixida por Lucrezia Lopez desde a USC, analiza as transformacións socio-territoriais xeradas polo Camiño no medio rural galego
Santi Alvite
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Un estudo da Universidade de Santiago de Compostela conclúe que o Camiño de Santiago concentra tanto potencialidades como limitacións como motor de transformación do medio rural e como espazo de innovación social. Esta é a principal achega do traballo realizado por Lucrezia Lopez, profesora do Departamento de Xeografía e directora do Centro de Estudos e Investigacións Turísticas (CETUR) da USC.

O estudo sinala que o éxito do Camiño está ligado á rehabilitación do patrimonio, ao apoio institucional e á promoción do turismo cultural e sostible, e analiza como co paso do tempo se foi configurando como un itinerario turístico e espiritual que contribúe á dinamización económica e social dos territorios rurais polos que discorre.

Segundo a autora, nos estudos xacobeos con enfoque territorial existe unha carencia na análise das novas dinámicas e transformacións socio-territoriais xeradas polo Camiño, así como no estudo dos novos perfís de peregrinos e na adaptación dos territorios rurais a esta realidade. Estes procesos reflíctense en cambios demográficos, económicos e simbólicos nos espazos rurais, o que leva a investigadora a partir da hipótese de que o Camiño está a actuar como axente dinamizador e responsable “dun certo renacemento de determinadas áreas rurais galegas”.

Os resultados confirman que o Camiño de Santiago pode funcionar como motor de transformación rural, aínda que non ofrece unha fórmula sinxela nin garante por si só o éxito. Por unha banda, xerou beneficios económicos en numerosas comunidades rurais, con creación de emprego, estímulo do investimento e alternativas aos sectores agrarios en declive. Por outra, estes beneficios distribúense de forma desigual entre territorios e poboacións.

A investigación, titulada 'El Camino de Santiago y el Renacimiento del Mundo Rural: Estudio y análisis de las nuevas dinámicas y transformaciones socio-territoriales', contou con financiamento da Cátedra Institucional do Camiño de Santiago e das Peregrinacións, que recibe apoio da Xunta no marco da oitava convocatoria das axudas á investigación, froito dun convenio coa Axencia de Turismo de Galicia e a Catedral de Santiago.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín

La alcaldesa de Santiago se reunirá esta semana con las candidatas a rectora de la USC
Eladio González Lois
Detalle de un cajero automático en una imagen de recurso

Alerta en Bertamiráns por un cajero automático que entrega menos dinero del solicitado
Eladio González Lois
Los expertos, junto al conselleiro de Cultura, Román Rodríguez

Expertos de la USC participan en la elaboración del Plan Integral de Bienestar Digital aprobado por la Xunta
Eladio González Lois
Recreación virtual del stand de Galicia en Fitur

El Camino de Santiago, eje central del stand de Galicia en Fitur
Redacción