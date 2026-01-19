O Camiño de Santiago como dinamizador económico e social dos territorios rurais polos que pasa
Un estudo da USC conclúe que o seu impacto no rural depende da gobernanza, da participación comunitaria e dunha distribución equilibrada dos beneficios
Un estudo da Universidade de Santiago de Compostela conclúe que o Camiño de Santiago concentra tanto potencialidades como limitacións como motor de transformación do medio rural e como espazo de innovación social. Esta é a principal achega do traballo realizado por Lucrezia Lopez, profesora do Departamento de Xeografía e directora do Centro de Estudos e Investigacións Turísticas (CETUR) da USC.
O estudo sinala que o éxito do Camiño está ligado á rehabilitación do patrimonio, ao apoio institucional e á promoción do turismo cultural e sostible, e analiza como co paso do tempo se foi configurando como un itinerario turístico e espiritual que contribúe á dinamización económica e social dos territorios rurais polos que discorre.
Segundo a autora, nos estudos xacobeos con enfoque territorial existe unha carencia na análise das novas dinámicas e transformacións socio-territoriais xeradas polo Camiño, así como no estudo dos novos perfís de peregrinos e na adaptación dos territorios rurais a esta realidade. Estes procesos reflíctense en cambios demográficos, económicos e simbólicos nos espazos rurais, o que leva a investigadora a partir da hipótese de que o Camiño está a actuar como axente dinamizador e responsable “dun certo renacemento de determinadas áreas rurais galegas”.
Os resultados confirman que o Camiño de Santiago pode funcionar como motor de transformación rural, aínda que non ofrece unha fórmula sinxela nin garante por si só o éxito. Por unha banda, xerou beneficios económicos en numerosas comunidades rurais, con creación de emprego, estímulo do investimento e alternativas aos sectores agrarios en declive. Por outra, estes beneficios distribúense de forma desigual entre territorios e poboacións.
A investigación, titulada 'El Camino de Santiago y el Renacimiento del Mundo Rural: Estudio y análisis de las nuevas dinámicas y transformaciones socio-territoriales', contou con financiamento da Cátedra Institucional do Camiño de Santiago e das Peregrinacións, que recibe apoio da Xunta no marco da oitava convocatoria das axudas á investigación, froito dun convenio coa Axencia de Turismo de Galicia e a Catedral de Santiago.