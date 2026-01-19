Lluvias diarias y temperaturas estables marcarán la semana en Santiago de Compostela

Peregrinos bajo la lluvia en la plaza do Obradoiro @ EFE

El tiempo de esta semana en Santiago de Compostela estará marcado por una clara inestabilidad, con precipitaciones todos los días y una alternancia constante de cielos muy nubosos con breves momentos de claros, según la previsión de Meteogalicia.

LLuvia cada día

Entre este lunes y el jueves, la probabilidad de lluvia será muy elevada, alcanzando en la mayoría de los tramos del día valores próximos al 95 %, especialmente durante las mañanas y las noches. Aunque en algunas tardes podrían abrirse claros puntuales, las precipitaciones volverán a imponerse conforme avance la jornada.

Así se vivían las lluvias en Compostela hace 100 años Más información

El lunes arranca con lluvias durante la mañana, una tarde algo más variable y nuevas precipitaciones por la noche. El martes y el miércoles se presentan como los días más grises, con lluvias continuadas en prácticamente todas las franjas horarias. El jueves mantendrá un patrón similar, con cielos cubiertos y chubascos frecuentes.

Temperaturas suaves y sin grandes cambios

En cuanto a las temperaturas, no se esperan variaciones significativas a lo largo de la semana. Las mínimas se moverán entre los 4 y 5 grados, mientras que las máximas oscilarán entre los 11 y 12 grados, valores normales para esta época del año en la capital gallega.

La previsión a medio plazo apunta incluso a un ligero ascenso de las máximas de cara al fin de semana, mientras que las mínimas se mantendrán estables, sin episodios de frío intenso.

Situación estable en la calidad del aire

Pese al dominio de las borrascas, los indicadores de calidad del aire se mantendrán en niveles favorables, sin episodios adversos previstos durante la semana en Santiago.

Este escenario se enmarca en una situación meteorológica más amplia que afecta al conjunto de Galicia, con la entrada sucesiva de frentes atlánticos que seguirán dejando lluvias generalizadas y un descenso más acusado de las temperaturas a partir del viernes, especialmente en zonas del litoral.