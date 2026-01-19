Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Lluvias diarias y temperaturas estables marcarán la semana en Santiago de Compostela

La previsión apunta a cielos muy nubosos y lluvias persistentes, con valores térmicos suaves para la época

Eladio Lois
Eladio Lois
19/01/2026 12:27
Peregrinos bajo la lluvia en la plaza do Obradoiro @ EFE
Peregrinos bajo la lluvia en la plaza do Obradoiro @ EFE
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El tiempo de esta semana en Santiago de Compostela estará marcado por una clara inestabilidad, con precipitaciones todos los días y una alternancia constante de cielos muy nubosos con breves momentos de claros, según la previsión de Meteogalicia. 

LLuvia cada día

Entre este lunes y el jueves, la probabilidad de lluvia será muy elevada, alcanzando en la mayoría de los tramos del día valores próximos al 95 %, especialmente durante las mañanas y las noches. Aunque en algunas tardes podrían abrirse claros puntuales, las precipitaciones volverán a imponerse conforme avance la jornada.

Rúa da Senra en 1890

Así se vivían las lluvias en Compostela hace 100 años

Más información

El lunes arranca con lluvias durante la mañana, una tarde algo más variable y nuevas precipitaciones por la noche. El martes y el miércoles se presentan como los días más grises, con lluvias continuadas en prácticamente todas las franjas horarias. El jueves mantendrá un patrón similar, con cielos cubiertos y chubascos frecuentes. 

Temperaturas suaves y sin grandes cambios

En cuanto a las temperaturas, no se esperan variaciones significativas a lo largo de la semana. Las mínimas se moverán entre los 4 y 5 grados, mientras que las máximas oscilarán entre los 11 y 12 grados, valores normales para esta época del año en la capital gallega.

La previsión a medio plazo apunta incluso a un ligero ascenso de las máximas de cara al fin de semana, mientras que las mínimas se mantendrán estables, sin episodios de frío intenso.

Situación estable en la calidad del aire

Pese al dominio de las borrascas, los indicadores de calidad del aire se mantendrán en niveles favorables, sin episodios adversos previstos durante la semana en Santiago.

Este escenario se enmarca en una situación meteorológica más amplia que afecta al conjunto de Galicia, con la entrada sucesiva de frentes atlánticos que seguirán dejando lluvias generalizadas y un descenso más acusado de las temperaturas a partir del viernes, especialmente en zonas del litoral.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Alfonso Valencia

Alfonso Valencia analiza o futuro da medicina personalizada a través de “copias virtuais” de pacientes
Redacción
Marta Abal

El PSOE llevará al Pleno la situación del personal de los centros socioculturales
Redacción
La candidata a la USC, Alba Nogueira, se reúne con la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín

Alba Nogueira aborda con la alcaldesa de Santiago medidas sobre alojamiento y movilidad universitaria
Redacción
Minuto de silencio en la Plaza del Obradoiro en memoria de las víctimas del accidente de Adamuz

Santiago muestra su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz
Eladio González Lois