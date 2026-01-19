La Oficina del Peregrino abre su programa de voluntariado para 2026

El plazo de inscripción ya está abierto para participar en alguno de los turnos disponibles Cedida

La Oficina del Peregrino ha puesto en marcha su programa de voluntariado para 2026, una iniciativa que se renueva cada año con el objetivo de reforzar la acogida a los peregrinos que llegan a Santiago tras completar el Camino. El plan está dirigido a personas que ya hayan realizado alguna ruta jacobea y deseen colaborar en labores de atención y acompañamiento.

El programa está abierto a cualquier persona, independientemente de su edad o nacionalidad, siempre que haya hecho el Camino de Santiago y quiera participar con un espíritu de servicio en la acogida a los caminantes. El voluntariado puede desarrollarse tanto en Santiago de Compostela como en distintos albergues vinculados a la red de Acogida Cristiana en el Camino.

Tareas de acogida en Santiago

En el caso de la capital gallega, el voluntariado se realiza en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino y en la Oficina del Peregrino, donde los participantes colaboran en la entrega de la Compostela y en la atención directa a los peregrinos que llegan cada día a la ciudad. Antes de incorporarse, los voluntarios reciben un pequeño curso de formación.

Quienes se desplacen a Santiago para realizar su turno podrán alojarse en el Hogar del Voluntario, situado en el barrio de San Lázaro, una instalación pensada específicamente para facilitar la estancia de las personas voluntarias.

Turnos quincenales durante todo el año

Los turnos de voluntariado se organizan en quincenas y se desarrollan a lo largo de todo el año. Desde la organización destacan que se trata de una iniciativa muy valorada por los peregrinos, que se sienten recibidos en su llegada a Santiago, en muchos casos en su propio idioma, y con la posibilidad de compartir experiencias tras culminar el Camino.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar su inscripción a través de los canales habilitados por la organización responsable del programa de acogida cristiana en los Caminos de Santiago.