Santiago de Compostela

La alcaldesa de Santiago se reunirá esta semana con las candidatas a rectora de la USC

Las aspirantes quieren presentar sus proyectos y reforzar las líneas de colaboración entre el Concello y la universidad

Eladio Lois
Eladio Lois
19/01/2026 10:21
La alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín Rei, mantendrá a lo largo de esta semana una ronda de encuentros con las candidatas a la Rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela que solicitaron reunirse con la regidora municipal, en el marco del proceso electoral que se está desarrollando en la institución académica. 

Las candidatas tienen la voluntad de explicar de primera mano los proyectos con los que concurren a las elecciones, así como dar a conocer sus equipos y detallar las principales líneas de colaboración entre el Concello y la USC que aspiran a impulsar si resultan elegidas. Entre los asuntos a abordar figura, de manera destacada, la profundización de las relaciones institucionales entre ambas entidades. 

Desde el gobierno municipal se enmarca esta ronda de reuniones en la voluntad de mantener una relación fluida y permanente con la Universidade de Santiago de Compostela, basada en el diálogo institucional y en el respeto a la autonomía universitaria. Una línea de actuación que el Concello aplica también en su relación con el resto del tejido social, económico y asociativo de la ciudad. 

Relación estratégica para la ciudad

El Concello considera a la USC un actor estratégico para el desarrollo de Santiago de Compostela y apuesta por reforzar los canales de comunicación y cooperación institucional, independientemente del resultado del proceso electoral que culminará con la elección de la próxima persona al frente del Rectorado.

