Santiago de Compostela

La afición del Obradoiro elige a Alex Barcello como MVP Estrella Galicia del mes de diciembre

El escolta estadounidense fue el más votado en redes sociales tras los partidos ante Fuenlabrada, Zamora, Mallorca Palma y Leyma Coruña

Eladio Lois
Eladio Lois
19/01/2026 08:53
Alex Barcello posa con el trofeo de MVP Estrella Galicia del mes de diciembre
Alex Barcello posa con el trofeo de MVP Estrella Galicia del mes de diciembre
Monbus Obradoiro
El escolta estadounidense Alex Barcello ha sido distinguido con el MVP Estrella Galicia correspondiente al mes de diciembre, un galardón que reconoce al mejor jugador del Monbus Obradoiro en los encuentros disputados durante ese periodo.

Los partidos frente a Flexicar Fuenlabrada, Caja Rural CB Zamora, Palmer Basket Mallorca Palma y Leyma Coruña dejaron tres candidatos propuestos por la prensa local para optar al premio. Finalmente, fue la afición, a través de las redes sociales, la que decidió el ganador, otorgando a Barcello el 62,5 % de los votos. En segundo lugar se situó Leo Westermann, con un 32,3 %, mientras que Dejan Kravic fue tercero, con un 5,2 %.

Luis Penido recoge el trofeo otorgado por la Federación Gallega de Automovilismo

El piloto compostelano Luis Penido, homenajeado en la Gala de la Federación Gallega de Automovilismo

Más información

Segundo MVP de la temporada

El escolta estadounidense agradeció el apoyo recibido por parte de los seguidores del Obradoiro y subrayó que el premio llega en un momento importante, aunque con la vista puesta en el trabajo diario. “Muchas gracias a todos por este premio, pero la temporada es muy larga. Debemos trabajar día a día para poder ganar los partidos. Personalmente, sé que puedo mejorar y hacerlo mejor. Este equipo confía en mí, el club confía en mí y los entrenadores también”, señaló Barcello. 

Con el Monbus Obradoiro actualmente segundo en la clasificación, Barcello evitó fijarse en los rivales directos y apostó por centrarse en el rendimiento propio del equipo. “Tenemos que centrarnos en nosotros. Los otros equipos van a hacer lo que tengan que hacer, pero nosotros debemos enfocarnos en seguir trabajando y mejorando cada día, porque no queremos perder”, afirmó. 

