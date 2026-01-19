La afición del Obradoiro elige a Alex Barcello como MVP Estrella Galicia del mes de diciembre

Alex Barcello posa con el trofeo de MVP Estrella Galicia del mes de diciembre Monbus Obradoiro

El escolta estadounidense Alex Barcello ha sido distinguido con el MVP Estrella Galicia correspondiente al mes de diciembre, un galardón que reconoce al mejor jugador del Monbus Obradoiro en los encuentros disputados durante ese periodo.

Los partidos frente a Flexicar Fuenlabrada, Caja Rural CB Zamora, Palmer Basket Mallorca Palma y Leyma Coruña dejaron tres candidatos propuestos por la prensa local para optar al premio. Finalmente, fue la afición, a través de las redes sociales, la que decidió el ganador, otorgando a Barcello el 62,5 % de los votos. En segundo lugar se situó Leo Westermann, con un 32,3 %, mientras que Dejan Kravic fue tercero, con un 5,2 %.

Segundo MVP de la temporada

El escolta estadounidense agradeció el apoyo recibido por parte de los seguidores del Obradoiro y subrayó que el premio llega en un momento importante, aunque con la vista puesta en el trabajo diario. “Muchas gracias a todos por este premio, pero la temporada es muy larga. Debemos trabajar día a día para poder ganar los partidos. Personalmente, sé que puedo mejorar y hacerlo mejor. Este equipo confía en mí, el club confía en mí y los entrenadores también”, señaló Barcello.

Con el Monbus Obradoiro actualmente segundo en la clasificación, Barcello evitó fijarse en los rivales directos y apostó por centrarse en el rendimiento propio del equipo. “Tenemos que centrarnos en nosotros. Los otros equipos van a hacer lo que tengan que hacer, pero nosotros debemos enfocarnos en seguir trabajando y mejorando cada día, porque no queremos perder”, afirmó.