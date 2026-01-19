Expertos de la USC participan en la elaboración del Plan Integral de Bienestar Digital aprobado por la Xunta

Los expertos, junto al conselleiro de Cultura, Román Rodríguez Xunta

Personal experto de la Universidade de Santiago de Compostela ha tenido una participación destacada en la elaboración del Plan Integral de Bienestar Digital aprobado por el Gobierno gallego, un documento que aborda el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia desde una perspectiva educativa, social y normativa.

Entre el grupo de personas expertas que han trabajado en el plan figuran la profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación y coordinadora del Grupo de Investigación ATALAIA, Mª Dolores Fernández Tilve; el profesor del Departamento de Psicología Social, Básica y Metodología, Antonio Rial Boubeta; y el profesor de la Facultad de Derecho, José Julio Fernández Rodríguez.

Los tres coinciden en que la tecnología debe ser una aliada imprescindible del desarrollo humano, pero advierten de que su impacto exige una gobernanza compartida entre los distintos agentes implicados.

De las TIC a las TRIC

Los especialistas recuerdan que la sociedad vive una profunda transformación tecnológica en la que las tradicionales TIC han dado paso a un enfoque más amplio: las TRIC (Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación). Este nuevo paradigma no solo transmite contenidos, sino que configura nuevas formas de interacción, aprendizaje y convivencia.

En este contexto, subrayan que la infancia y la adolescencia son hoy generaciones plenamente digitales, cuyas experiencias vitales, procesos cognitivos y emocionales, así como sus relaciones sociales, están atravesadas por pantallas, redes y plataformas.

El Museo Centro Gaiás acogerá la exposición 'Mundo expandido. Entre o físico e o virtual' Más información

Para la profesora Fernández Tilve, el debate no pasa por decidir si se deben usar tecnologías, sino por cómo hacerlo de forma ética, responsable, segura, equilibrada y saludable, de modo que contribuyan al bienestar integral de los menores. En este sentido, defiende una actuación coordinada entre escuela, familias, administraciones públicas e industria tecnológica para garantizar un ecosistema digital humanizado y sostenible.

Los expertos de la USC insisten además en la necesidad de fomentar la corresponsabilidad educativa, estableciendo límites, tiempos y usos claros, así como mecanismos de intervención ante situaciones de riesgo. En el ámbito familiar, subrayan la importancia de reforzar las competencias parentales y de que los centros educativos trabajen activamente la parentalidad positiva.

Claves para el éxito del plan

Una vez aprobado y en proceso de difusión a toda la comunidad educativa, el equipo de la USC advierte de que el verdadero reto del Plan Integral de Bienestar Digital será su implementación efectiva. Para ello, consideran imprescindible una coordinación sólida entre centros educativos, administraciones, entidades sociales, profesionales sanitarios y el sector tecnológico.

El plan se estructura en cinco ejes de actuación, con objetivos y medidas específicas dirigidas a centros educativos, alumnado, profesorado y familias: sensibilización sobre los derechos en el ámbito digital; impulso de los centros como entornos digitales saludables; promoción del uso seguro y responsable de las TRIC; coordinación interinstitucional; y comunicación y proyección social.