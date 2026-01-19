Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Expertos de la USC participan en la elaboración del Plan Integral de Bienestar Digital aprobado por la Xunta

Docentes de Educación, Psicología y Derecho advierten de que el éxito del plan depende de una coordinación sólida entre todos los agentes socioeducativos

Eladio Lois
Eladio Lois
19/01/2026 09:30
Los expertos, junto al conselleiro de Cultura, Román Rodríguez
Los expertos, junto al conselleiro de Cultura, Román Rodríguez
Xunta
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Personal experto de la Universidade de Santiago de Compostela ha tenido una participación destacada en la elaboración del Plan Integral de Bienestar Digital aprobado por el Gobierno gallego, un documento que aborda el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia desde una perspectiva educativa, social y normativa. 

Entre el grupo de personas expertas que han trabajado en el plan figuran la profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación y coordinadora del Grupo de Investigación ATALAIA, Mª Dolores Fernández Tilve; el profesor del Departamento de Psicología Social, Básica y Metodología, Antonio Rial Boubeta; y el profesor de la Facultad de Derecho, José Julio Fernández Rodríguez.

Los tres coinciden en que la tecnología debe ser una aliada imprescindible del desarrollo humano, pero advierten de que su impacto exige una gobernanza compartida entre los distintos agentes implicados.

De las TIC a las TRIC

Los especialistas recuerdan que la sociedad vive una profunda transformación tecnológica en la que las tradicionales TIC han dado paso a un enfoque más amplio: las TRIC (Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación). Este nuevo paradigma no solo transmite contenidos, sino que configura nuevas formas de interacción, aprendizaje y convivencia.

En este contexto, subrayan que la infancia y la adolescencia son hoy generaciones plenamente digitales, cuyas experiencias vitales, procesos cognitivos y emocionales, así como sus relaciones sociales, están atravesadas por pantallas, redes y plataformas. 

Exposición Mundo Expandido en el Gaiás

El Museo Centro Gaiás acogerá la exposición 'Mundo expandido. Entre o físico e o virtual'

Más información

Para la profesora Fernández Tilve, el debate no pasa por decidir si se deben usar tecnologías, sino por cómo hacerlo de forma ética, responsable, segura, equilibrada y saludable, de modo que contribuyan al bienestar integral de los menores. En este sentido, defiende una actuación coordinada entre escuela, familias, administraciones públicas e industria tecnológica para garantizar un ecosistema digital humanizado y sostenible.

Los expertos de la USC insisten además en la necesidad de fomentar la corresponsabilidad educativa, estableciendo límites, tiempos y usos claros, así como mecanismos de intervención ante situaciones de riesgo. En el ámbito familiar, subrayan la importancia de reforzar las competencias parentales y de que los centros educativos trabajen activamente la parentalidad positiva

Claves para el éxito del plan

Una vez aprobado y en proceso de difusión a toda la comunidad educativa, el equipo de la USC advierte de que el verdadero reto del Plan Integral de Bienestar Digital será su implementación efectiva. Para ello, consideran imprescindible una coordinación sólida entre centros educativos, administraciones, entidades sociales, profesionales sanitarios y el sector tecnológico.

El plan se estructura en cinco ejes de actuación, con objetivos y medidas específicas dirigidas a centros educativos, alumnado, profesorado y familias: sensibilización sobre los derechos en el ámbito digital; impulso de los centros como entornos digitales saludables; promoción del uso seguro y responsable de las TRIC; coordinación interinstitucional; y comunicación y proyección social.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín

La alcaldesa de Santiago se reunirá esta semana con las candidatas a rectora de la USC
Eladio González Lois
Detalle de un cajero automático en una imagen de recurso

Alerta en Bertamiráns por un cajero automático que entrega menos dinero del solicitado
Eladio González Lois
Recreación virtual del stand de Galicia en Fitur

El Camino de Santiago, eje central del stand de Galicia en Fitur
Redacción
Patrick Watson, durante su actuación en la Sala Capitol de Santiago

Patrick Watson firma en Santiago un cierre memorable para el Underfest Xacobeo 2025
Eladio González Lois