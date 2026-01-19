Exigen un plan de seguridad “real” tras los últimos robos en Ames

O Milladoiro, en una foto de archivo Cedida

La UCIN Galicia ha reclamado este pasado fin de semana la puesta en marcha de un plan de seguridad integral en el Concello de Ames tras el último robo registrado en la pasada noche en un establecimiento de O Milladoiro. La formación denuncia una situación de desprotección para vecinos y comerciantes y critica lo que considera una respuesta insuficiente por parte del gobierno local.

El coordinador de UCIN Galicia, José Luis Calo, ha señalado directamente al alcalde de Ames, Blas García, al que acusa de basar su actuación en “promesas de humo y fotos electorales”. En este sentido, Calo ha calificado de “tomadura de pelo” la oficina policial anunciada en O Milladoiro, que —según sostiene la formación— permanece sin efectivos ni actividad operativa. Una oficina sin contenido operativo

El titular de UCIN Galicia, José Luis Calo, en la avenida Rosalía de Castro de O Milladoiro Cedida

UCIN recuerda que lleva años reclamando la creación de una comisaría de distrito de la Policía Nacional en O Milladoiro, un núcleo con elevada densidad de población y actividad comercial. A su juicio, la oficina prometida por el gobierno local es actualmente un “cascarón vacío” que no ofrece una respuesta efectiva ante el aumento de la delincuencia.

Demandas de seguridad “inmediatas”

La formación plantea tres medidas urgentes: un aumento real de efectivos en la Policía Local y refuerzos en el cuartel de la Guardia Civil; la elaboración de un plan de seguridad integral que cubra tanto los núcleos urbanos como las parroquias y zonas rurales; y la apertura efectiva de la oficina policial de O Milladoiro como base operativa con presencia permanente.

Desde UCIN Galicia subrayan que el crecimiento poblacional del municipio debe ir acompañado de un incremento proporcional de los servicios básicos, especialmente en materia de seguridad. La formación advierte de que seguirá presionando en las instituciones hasta que la comisaría de distrito sea una realidad y se garantice la tranquilidad de los vecinos de Ames.