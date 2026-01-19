Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El turismo en Padrón crece en 2025: más noches, más visitantes internacionales y mayor impacto local

La Oficina de Turismo atendió a más de 36.400 personas y el municipio recibió visitantes procedentes de 89 países

Eladio Lois
Eladio Lois
19/01/2026 07:30
Durante el año, el servicio municipal de Turismo organizó y atendió 1.707 personas en visitas guiadas
Durante el año, el servicio municipal de Turismo organizó y atendió 1.707 personas en visitas guiadas
Concello de Padrón
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Concello de Padrón cerró 2025 con un balance turístico que confirma la consolidación del municipio como destino de calidad, estrechamente vinculado al Camino de Santiago y cada vez más atractivo desde el punto de vista cultural y patrimonial. A lo largo del año, la Oficina de Turismo atendió a 36.450 personas, una cifra muy próxima a los mejores registros históricos.

El perfil de los visitantes mantiene una fuerte relación con el fenómeno jacobeo, ya que más de la mitad de las atenciones correspondieron a peregrinos y peregrinas. No obstante, los datos reflejan también una diversificación progresiva del turismo, tanto en las motivaciones de viaje como en el tipo de público que elige Padrón como destino. 

Más internacionalización y más noches en la villa

Uno de los aspectos más destacados del balance es la creciente internacionalización del destino. En 2025, el 31,78 % de los visitantes fueron extranjeros, con un total de 11.584 personas procedentes de 89 países diferentes, la cifra más alta registrada hasta el momento.

A este contexto se suma el incremento de las pernoctaciones, uno de los indicadores clave del impacto económico del turismo. El 40,40 % de los visitantes permaneció al menos una noche en la villa, lo que supone un aumento del 15 % respecto a 2024. Este crecimiento tiene un efecto directo en sectores como la hostelería, la restauración y el comercio local.

Francisco Fernández Rei, filólogo y catedrático emérito de la USC

Francisco Fernández Rei analiza en Santiago la historia y vigencia del 'Atlas Lingüístico Galego'

Más información

Como apoyo al sector, el departamento municipal de Turismo reforzó la distribución de información especializada, con el reparto de 13.300 planos turísticos entre los establecimientos del municipio, con el objetivo de mejorar la experiencia del visitante durante su estancia. 

Patrimonio, cultura y visitas guiadas

El patrimonio histórico y cultural sigue siendo uno de los grandes atractivos de Padrón. La Iglesia de Santiago de Padrón, que custodia el Pedrón y es enclave central de la tradición jacobea, registró en 2025 81.849 visitantes, a falta de contabilizar los datos de octubre y diciembre.

Por su parte, la Casa Museo Rosalía de Castro mantuvo la tendencia ascendente de los últimos años, con 18.666 visitantes, consolidándose como un recurso cultural de primer nivel en Galicia.

Casa Museo Rosalía de Castro, en Padrón
Casa Museo Rosalía de Castro, en Padrón
Concello de Padrón

Durante el año, el servicio municipal de Turismo organizó y atendió 1.707 personas en visitas guiadas, tanto por el casco histórico como por el Jardín Botánico Artístico de Padrón, además de distintas visitas teatralizadas dirigidas a público local, turistas, peregrinos y centros educativos. 

Padrón, enclave esencial del Camino

En el ámbito estrictamente jacobeo, en 2025 se expidieron 14.210 diplomas de la Pedronía, sumando los emitidos por la Oficina de Turismo y el Albergue Municipal de Peregrinos. A ellos se añaden 174 diplomas de la Traslatio, vinculados a la Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, reforzando el papel de Padrón como enclave esencial en los orígenes del Camino de Santiago.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín

La alcaldesa de Santiago se reunirá esta semana con las candidatas a rectora de la USC
Eladio González Lois
Detalle de un cajero automático en una imagen de recurso

Alerta en Bertamiráns por un cajero automático que entrega menos dinero del solicitado
Eladio González Lois
Los expertos, junto al conselleiro de Cultura, Román Rodríguez

Expertos de la USC participan en la elaboración del Plan Integral de Bienestar Digital aprobado por la Xunta
Eladio González Lois
Recreación virtual del stand de Galicia en Fitur

El Camino de Santiago, eje central del stand de Galicia en Fitur
Redacción