Santiago de Compostela

El PSOE llevará al Pleno la situación del personal de los centros socioculturales

Marta Abal denuncia que las trabajadores acumulan cuatro pagas sin cobrar y critica la falta de explicaciones y soluciones por parte del Gobierno municipal

Redacción
19/01/2026 18:27
Marta Abal
La concejala socialista anunció que su grupo interpelará en el próximo Pleno sobre la situación laboral del personal de los centros culturales municipales
PSdeG
La concejala del Grupo Municipal Socialista de Santiago Marta Abal ha anunciado que llevarán al próximo Pleno municipal una interpelación sobre la situación del personal de los centros culturales. "Acumulan ya cuatro pagas sin cobrar", ha denunciado.

En un audio difundido a los medios de comunicación, Abal ha subrayado que "son necesarias respuestas claras y concretas" ante el "pasotismo y dejadez" del concejal de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro.

"Hay que decirlo alto y claro, se están vulnerando los derechos de las trabajadoras y también de las personas usuarias del servicio", ha enfatizado la socialista.

En este sentido, ha indicado que el persona "lleva cuatro pagas sin cobrar" y que "todo indica a que este mes de enero seguirá el mismo camino". Además, ha apuntado que hay "muchas personas usuarias que pagaron por actividades que no se están realizando".

Ante esto, la edila ha reprochado que el Gobierno municipal "no ofrece explicaciones ni soluciones claras" ni sobre la posible recuperación de las sesiones que han sido pagadas ni sobre la devolución de las tasas en el caso de que no sea posible recuperarlas.

Abal ha denunciado que el Gobierno local haya dado continuidad a una empresa "claramente incumplidora", a pesar de que, asegura, "lleva más de un año advirtiendo de que no puede asumir el contrato".

Con todo, ha afirmado que exigirán "respuestas claras y concretas" ante una situación que "no se puede ni se debe consentir".

