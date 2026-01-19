Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El piloto compostelano Luis Penido, homenajeado en la Gala de la Federación Gallega de Automovilismo

Su equipo fue distinguido en Ourense tras conquistar el título continental del grupo 5 en el Campeonato de Europa de Montaña

Eladio Lois
Eladio Lois
19/01/2026 08:43
Luis Penido recoge el trofeo otorgado por la Federación Gallega de Automovilismo
Luis Penido recoge el trofeo otorgado por la Federación Gallega de Automovilismo
Cedida
El Luis Penido Rally Team fue uno de los protagonistas de la Gala 2025 de la Federación Gallega de Automovilismo, celebrada este sábado en Ourense, donde el conjunto compostelano recibió un trofeo en reconocimiento a su exitosa temporada internacional

El galardón fue entregado por el presidente de la Federación Gallega de Automovilismo, Antonio Rodríguez Troitiño, al piloto compostelano Luis Penido, que acudió al acto acompañado por el director deportivo del equipo, Daniel Blanco. El reconocimiento llega tras un año marcado por la conquista del título continental del grupo 5 en el Campeonato de Europa de Montaña, una de las competiciones más exigentes del automovilismo internacional. 

Francisco Fernández Rei, filólogo y catedrático emérito de la USC

Francisco Fernández Rei analiza en Santiago la historia y vigencia del 'Atlas Lingüístico Galego'

Más información

Luis Penido destacó el valor colectivo del premio y subrayó que el éxito es fruto del esfuerzo de todo el equipo durante la pasada temporada. Además, remarcó el carácter “100 % gallego” del proyecto, desarrollado desde las categorías de promoción de la FGA y con el respaldo de empresas y entidades de Galicia. 

Mirada puesta en 2026

Por su parte, el director deportivo del equipo explicó que el reconocimiento supone también un punto de partida para afrontar los próximos retos. El Luis Penido Rally Team ya trabaja desde hace meses en la planificación de la temporada 2026, con el objetivo de completar el proyecto deportivo más ambicioso posible y, como mínimo, igualar los éxitos logrados en 2025.

