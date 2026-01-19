El piloto compostelano Luis Penido, homenajeado en la Gala de la Federación Gallega de Automovilismo

Luis Penido recoge el trofeo otorgado por la Federación Gallega de Automovilismo Cedida

El Luis Penido Rally Team fue uno de los protagonistas de la Gala 2025 de la Federación Gallega de Automovilismo, celebrada este sábado en Ourense, donde el conjunto compostelano recibió un trofeo en reconocimiento a su exitosa temporada internacional.

El galardón fue entregado por el presidente de la Federación Gallega de Automovilismo, Antonio Rodríguez Troitiño, al piloto compostelano Luis Penido, que acudió al acto acompañado por el director deportivo del equipo, Daniel Blanco. El reconocimiento llega tras un año marcado por la conquista del título continental del grupo 5 en el Campeonato de Europa de Montaña, una de las competiciones más exigentes del automovilismo internacional.

Luis Penido destacó el valor colectivo del premio y subrayó que el éxito es fruto del esfuerzo de todo el equipo durante la pasada temporada. Además, remarcó el carácter “100 % gallego” del proyecto, desarrollado desde las categorías de promoción de la FGA y con el respaldo de empresas y entidades de Galicia.