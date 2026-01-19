Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Camino de Santiago, eje central del stand de Galicia en Fitur

El itinerario jacobeo contará con un espacio propio dentro del stand de 'Galicia Calidade', que crecerá un 14 % y estará orientado al público profesional

Redacción
19/01/2026 09:13
Recreación virtual del stand de Galicia en Fitur
Recreación virtual del stand de Galicia en Fitur
Xunta
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La Xunta de Galicia situará al Camino de Santiago como uno de los ejes centrales de la promoción turística de Galicia en la próxima edición de Fitur, en una estrategia que mira ya de forma directa al Xacobeo 2027

El stand institucional de Galicia, ubicado en el pabellón 9, contará con un área específica dedicada al Camino de Santiago, concebida como un punto clave para la promoción internacional de la ruta jacobea. Desde este espacio se difundirá tanto el valor histórico y cultural del Camino como su papel como motor económico y turístico del conjunto del territorio gallego.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en un momento de su intervención en el acto de este viernes

Rueda reivindica la marca Galicia Calidade como símbolo de talento y excelencia

Más información

El recinto tendrá una superficie total de 1.138,5 metros cuadrados, un 14 % más que en la edición anterior, y se articulará bajo la marca Galicia Calidade, vinculando el Camino a conceptos como la excelencia, la autenticidad y la experiencia transformadora del viaje a Compostela. 

Camino y desestacionalización

La Xunta subraya el papel del Camino como herramienta fundamental para la desestacionalización del turismo, al atraer visitantes durante todo el año y no solo en los meses de mayor afluencia. En este sentido, Fitur servirá como escaparate para presentar nuevas iniciativas y productos vinculados a la ruta jacobea, con especial atención a itinerarios alternativos y propuestas inclusivas.

Entre los contenidos previstos figuran la promoción del Camino Portugués de la Costa inclusivo, el Camino del Litoral y otros recursos que buscan diversificar la experiencia del peregrino y ampliar su impacto territorial. 

Fitur como punto de encuentro profesional

Durante los tres primeros días de la feria, dedicados exclusivamente a profesionales, el espacio del Camino funcionará como plataforma de encuentros y presentaciones, favoreciendo la generación de contactos y nuevas oportunidades vinculadas al turismo jacobeo. En este contexto se enmarca también la difusión de programas como Galicia Spa Pilgrimage, que conecta el Camino con el turismo termal. 

La presencia del Camino de Santiago en Fitur se completará con la promoción de hitos culturales y patrimoniales asociados a la ruta, así como con la divulgación de eventos estratégicos de los próximos años. Todo ello se integra en una hoja de ruta que busca reforzar el posicionamiento internacional de Santiago y de Galicia como destino jacobeo de referencia de cara al próximo Año Santo.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín

La alcaldesa de Santiago se reunirá esta semana con las candidatas a rectora de la USC
Eladio González Lois
Detalle de un cajero automático en una imagen de recurso

Alerta en Bertamiráns por un cajero automático que entrega menos dinero del solicitado
Eladio González Lois
Los expertos, junto al conselleiro de Cultura, Román Rodríguez

Expertos de la USC participan en la elaboración del Plan Integral de Bienestar Digital aprobado por la Xunta
Eladio González Lois
Patrick Watson, durante su actuación en la Sala Capitol de Santiago

Patrick Watson firma en Santiago un cierre memorable para el Underfest Xacobeo 2025
Eladio González Lois