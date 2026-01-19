El Camino de Santiago, eje central del stand de Galicia en Fitur

Recreación virtual del stand de Galicia en Fitur Xunta

La Xunta de Galicia situará al Camino de Santiago como uno de los ejes centrales de la promoción turística de Galicia en la próxima edición de Fitur, en una estrategia que mira ya de forma directa al Xacobeo 2027.

El stand institucional de Galicia, ubicado en el pabellón 9, contará con un área específica dedicada al Camino de Santiago, concebida como un punto clave para la promoción internacional de la ruta jacobea. Desde este espacio se difundirá tanto el valor histórico y cultural del Camino como su papel como motor económico y turístico del conjunto del territorio gallego.

El recinto tendrá una superficie total de 1.138,5 metros cuadrados, un 14 % más que en la edición anterior, y se articulará bajo la marca Galicia Calidade, vinculando el Camino a conceptos como la excelencia, la autenticidad y la experiencia transformadora del viaje a Compostela.

Camino y desestacionalización

La Xunta subraya el papel del Camino como herramienta fundamental para la desestacionalización del turismo, al atraer visitantes durante todo el año y no solo en los meses de mayor afluencia. En este sentido, Fitur servirá como escaparate para presentar nuevas iniciativas y productos vinculados a la ruta jacobea, con especial atención a itinerarios alternativos y propuestas inclusivas.

Entre los contenidos previstos figuran la promoción del Camino Portugués de la Costa inclusivo, el Camino del Litoral y otros recursos que buscan diversificar la experiencia del peregrino y ampliar su impacto territorial.

Fitur como punto de encuentro profesional

Durante los tres primeros días de la feria, dedicados exclusivamente a profesionales, el espacio del Camino funcionará como plataforma de encuentros y presentaciones, favoreciendo la generación de contactos y nuevas oportunidades vinculadas al turismo jacobeo. En este contexto se enmarca también la difusión de programas como Galicia Spa Pilgrimage, que conecta el Camino con el turismo termal.

La presencia del Camino de Santiago en Fitur se completará con la promoción de hitos culturales y patrimoniales asociados a la ruta, así como con la divulgación de eventos estratégicos de los próximos años. Todo ello se integra en una hoja de ruta que busca reforzar el posicionamiento internacional de Santiago y de Galicia como destino jacobeo de referencia de cara al próximo Año Santo.