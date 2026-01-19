Docentes da USC salientan a necesidade dunha gobernanza compartida para garantir o benestar dixital
Tres especialistas da Universidade de Santiago participaron na elaboración do Plan Integral de Benestar Dixital aprobado pola Xunta, defendendo a tecnoloxía como aliada do desenvolvemento humano
No grupo de persoas expertas que elaborou o Plan Integral de Benestar Dixital que vén de aprobar o Goberno galego tiveron un lugar destacado tres docentes da USC especialistas na materia, co convencemento de que a tecnoloxía debe ser unha “aliada inescusable” do desenvolvemento humano, “pero require unha gobernanza compartida”.
Así o manifestan a profesora da Facultade de Ciencias da Educación e Coordinadora do Grupo de Investigación ATALAIA da USC, Mª Dolores Fernández Tilve; o profesor del Departamento de Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía Antonio Rial Boubeta, e o profesor da Facultade de Dereito Jose Julio Fernández Rodríguez.
A sociedade asiste nos últimos tempos a unha profunda transformación impulsada polo avance tecnolóxico, no que as TIC deron paso a un concepto máis amplo e relacional: as TRIC (Tecnoloxías da Relación, da Información e da Comunicación), que non só transmiten contidos senón que configuran novas formas de interacción, aprendizaxe e convivencia.
A infancia e a adolescencia son hoxe xeracións plenamente dixitais, cuxas experiencias e aprendizaxes están atravesadas por pantallas, redes e plataformas. As tecnoloxías son xa parte inseparable da súa vida, pero tamén da súa identidade, dos seus procesos cognitivos e emocionais e das relacións coa súa contorna. Neste contexto, advirten as persoas expertas da USC, “a tecnoloxía presenta enormes posibilidades educativas, pero tamén introduce novos desafíos que requiren acompañamento educativo”.
“O reto actual non consiste en decidir se debemos empregar tecnoloxías ou non, senón como facelo de maneira ética, responsable, segura, equilibrada e saudable, de modo que contribúan ao benestar integral dos menores”, explica Fernández Tilve, para quen a escola, as familias, as administracións públicas e a industria tecnolóxica teñen que actuar de forma coordinada para “garantir un ecosistema dixital, humanizado e sostible”.
“É esencial fomentar a corresponsabilidade educativa para definir límites, tempos e usos e para intervir ante situacións de risco”. E con respecto ás familias, apunta a necesidade –“máis que nunca”-, de competencias parentais, “e neste senso os centros educativos teñen que traballar a parentalidade positiva”.