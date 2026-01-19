Borja Verea acusa al gobierno local de frenar el turismo en Santiago y reclama medidas urgentes

Borja Verea, durante la reunión con representantes del sector turístico en Santiago Cedida

El portavoz municipal del PP de Santiago, Borja Verea, ha acusado al gobierno local de no apostar por la industria turística y de permitir una deriva que, según sostiene, está teniendo un impacto directo en la economía de la ciudad. El dirigente popular ha reclamado la puesta en marcha inmediata de medidas de apoyo al sector ante los datos que reflejan un descenso continuado de la ocupación hotelera.

Preocupación por la ocupación hotelera

En una reunión celebrada este pasado sábado con una treintena de hoteleros y hostaleros, Verea estuvo acompañado por el director xeral de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, quien advirtió de la preocupación por la caída de la ocupación hotelera en Santiago. Merelles atribuyó la situación a la falta de una oferta complementaria capaz de atraer visitantes durante todos los meses del año. Asimismo, el titular de Turismo recordó que el último mes en el que se registró un crecimiento fue junio, coincidiendo con la celebración del festival Son do Camiño.

Verea insistió en que Santiago debe reforzar su industria turística y rechazó que la ciudad tenga un problema de saturación comparable al de otros destinos europeos. A su juicio, la capital gallega se enfrenta a una realidad distinta y necesita más visitantes y más actividad económica, no restricciones.

El portavoz popular lamentó que, por primera vez en la historia, un hotel de cinco estrellas como el AC del Carmen haya tenido que cerrar temporalmente, un hecho que considera significativo del impacto de las políticas impulsadas por el gobierno de BNG y Compostela Aberta.

El también diputado autonómico defendió que la relación con los visitantes forma parte del ADN histórico de la ciudad y criticó la postura del ejecutivo municipal, al que acusa de considerar el turismo como un problema. “Para ellos los visitantes son un inconveniente, pero lo que hace especial a Santiago es precisamente su vínculo con quienes la visitan”, afirmó.

Llamamiento a reaccionar

Verea concluyó reclamando una reacción inmediata del gobierno local ante lo que describió como los peores datos turísticos de los últimos cinco años, con una pérdida constante de viajeros y un descenso sostenido de la ocupación hotelera. A su juicio, esta situación demuestra que el Concello no está defendiendo un sector estratégico para la economía compostelana.