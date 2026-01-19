Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Alfonso Valencia analiza o futuro da medicina personalizada a través de “copias virtuais” de pacientes

O pioneiro da bioloxía computacional en España abordará os avances e retos da intelixencia artificial aplicada á saúde nunha conferencia aberta á comunidade universitaria

Redacción
19/01/2026 18:29
Alfonso Valencia
Alfonso Valencia, referente internacional en bioloxía computacional
BSC
O director do departamento de Ciencias da Vida no Centro de Supercomputación de Barcelona e investigador do ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados), Alfonso Valencia, imparte este venres 23, ás 13.00 horas, no Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas da USC  (CiMUS), un relatorio sobre os os desafíos dos xemelgos dixitais en medicina.

Valencia, pioneiro da bioloxía computacional en España e referente internacional nesta área, abordará o desenvolvemento de “copias virtuais” de pacientes para avanzar en medicina personalizada, acelerar e precisar diagnósticos ou previr determinadas enfermidades como o cancro.

Na súa conferencia ‘From genomes to dixital twins. Developments and challenges’, aberta a toda a comunidade universitaria, reflexionará sobre os desafíos da Intelixencia Artificial na medicina e sobre como a minaría de datos e a aplicación das TIC pode favorecer tratamentos personalizados, máis eficaces e seguros; e a prevención de determinados tipos de cancro ou eventuais recaídas.

A construción de modelos dixitais de pacientes grazas a grandes cantidades de datos, a capacidade de cálculo e o software adecuado permite reproducir con bastante fidelidade enfermidades para a súa mellor abordaxe. “Por agora os modelos que simulan as células son distintos dos que simulan os órganos, e dos que simulan o comportamento de todo o organismo. O reto é poder integrar os tres tipos de modelo”, asegura o profesor Valencia.

