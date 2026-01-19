Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Alerta en Bertamiráns por un cajero automático que entrega menos dinero del solicitado

El Concello de Ames pide a las personas afectadas que acudan a la Policía Local para formalizar la denuncia y agrupar los casos

Eladio Lois
Eladio Lois
19/01/2026 09:36
Detalle de un cajero automático en una imagen de recurso
Detalle de un cajero automático en una imagen de recurso
Archivo
El Concello de Ames ha informado de la detección de posibles errores de funcionamiento en un cajero automático situado en la avenida da Maía, entre los números 34 y 36, en Bertamiráns. El aviso parte de la denuncia presentada por un vecino que alertó de incidencias reiteradas en la retirada de efectivo. 

Retiradas de efectivo incompletas

Según el testimonio trasladado al Concello, varias personas podrían haberse visto afectadas por una posible pérdida de dinero. De forma presunta, el cajero estaría entregando una cantidad inferior a la solicitada por los usuarios en el momento de retirar efectivo, sin que el sistema refleje el error de manera inmediata. Actuación de la Policía Local

O Milladoiro, en una foto de archivo

Exigen un plan de seguridad “real” tras los últimos robos en Ames

Más información

La Policía Local de Ames ha abierto una lista de personas afectadas para recopilar información y evaluar el alcance de las incidencias detectadas. Desde el Concello se anima a quienes consideren que pudieron verse perjudicados a acudir a la oficina de la Policía Local, ubicada en la rúa Alcalde Lorenzo, en Bertamiráns, con el fin de formalizar la denuncia y facilitar la creación de un grupo de damnificados. 

El Concello recomienda a los usuarios que hayan utilizado recientemente este cajero que revisen con detalle los movimientos bancarios y, en caso de detectar discrepancias entre el importe solicitado y el dinero recibido, se personen en dependencias policiales para dejar constancia de los hechos.

