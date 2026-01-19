Alba Nogueira aborda con la alcaldesa de Santiago medidas sobre alojamiento y movilidad universitaria

La candidata a la USC, Alba Nogueira, se reúne con la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín Cedida

La candidata a rectora de la USC Alba Nogueira se ha reunido este lunes con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, para abordar iniciativas con las que "fortalecer" la relación estratégica de la USC con el Ayuntamiento para "mejorar las necesidades de alojamiento y de movilidad", entre otras medidas de su programa.

"Como rectora trabajaré por una universidad activa y comprometida con su entorno. Queremos que el modelo caminable y con pacificación del tráfico incluya los campus de la USC", ha explicado Alba Nogueira.

En este sentido, considera que es preciso "mejorar" la articulación de los campus con la ciudad de Santiago mediante un plan de mantenimiento, de señalización y de humanización para dotarlos de vida universitaria.

La alcaldesa de Santiago se reunirá esta semana con las candidatas a rectora de la USC Más información

Además, le ha presentado una propuesta para vincular al Consorcio de la ciudad en actividades y en la rehabilitación de inmuebles de la entidad académica. "También buscamos una implicación decidida de las tres administraciones del Consorcio en la rehabilitación de los edificios históricos de la Universidad", ha indicado la candidata.

Para Alba Nogueira es "fundamental" negociar una línea de financiación específica para la rehabilitación y mantenimiento del patrimonio histórico-artístico que atesora la USC, así como llegar a acuerdos con los ayuntamientos y con la Iglesia para realizar obras de rehabilitación en grandes espacios "infrautilizados" con destino a residencias universitarias.

Otra de las medidas de su programa es estudiar el uso compartido de infraestructuras universitarias, como auditorios y pistas deportivas, para que puedan abrirse a los vecinos de Santiago.