Santiago de Compostela

El Museo Centro Gaiás acogerá la exposición 'Mundo expandido. Entre o físico e o virtual'

Efe
17/01/2026 14:04
Exposición Mundo Expandido en el Gaiás
Exposición Mundo Expandido en el Gaiás
Cedida
La Xunta de Galicia y la Fundación Telefónica exhiben a partir de febrero en el Museo Centro Gaiás la exposición 'Mundo expandido. Entre o físico e o virtual', una reflexión sobre los límites de la realidad física y de la simulación digital, que explora la pulsión humana por crear y habitar mundos virtuales.

En un recorrido por más de 80 piezas, la muestra incluye instalaciones inmersivas, vídeojuegos, aplicaciones de realidad aumentada y obras de diversos artistas nacionales e internacionales; pero también objetos históricos de los siglos XVIII y XIX que ya comenzaron a experimentar con el fenómeno de la tridimensionalidad: como la caja óptica, el diorama, o los visores estereoscópicos.

'Mundo expandido' es una invitación a ahondar y reflexionar sobre el impacto de la creación de mundos y avatares virtuales y sobre sus implicaciones éticas, filosóficas, legales, sociales y económicas. La globalización, la hipervigilancia, la desigualdad, las identidades digitales, o la organización social y códigos de conducta en comunidades virtuales son algunos de los temas, de honda actualidad, presentes en una muestra que pone el foco en una sociedad que habita entre lo real y lo virtual.

Se trata de un proyecto de la Fundación Telefónica que pudo verse originalmente en su sede en Madrid y que itineró posteriormente a Perú. Su estancia en el Museo Centro Gaiás de la Ciudad de la Cultura representaría la primera itinerancia en España de esta muestra.

'Mundo expandido. Entre o físico e o virtual' se inaugura el día 4 de febrero y representa la primera gran novedad expositiva del Museo Centro Gaiás para este año 2026. La muestra podrá visitarse con entrada gratis hasta el 30 de agosto y contará con un programa de visitas guiadas y también didácticas, especialmente destinadas al alumnado.

