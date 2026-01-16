Mi cuenta

Santiago de Compostela

Un juzgado ordena el desalojo del CSOA Escárnio e Maldizer en el Casco Histórico de Santiago

La actuación está prevista para el viernes 23 de enero en el inmueble de la calle Algalia de Abaixo, donde el colectivo anunció movilizaciones de protesta

Agencias
16/01/2026 07:09
Centro Social Okupado Autogestionado (C.S.O.A.) Escárnio e Maldizer
El juzgado fijó el desalojo para el 23 de enero tras una orden ya programada con anterioridad en 2025
Europa Press
El Juzgado de Primera Instancia número 2 ha ordenado que la semana próxima semana se lleve a cabo el desalojo de un edificio del Casco Histórico de Santiago de Compostela, donde hasta ahora estaba instalado el Centro Social Okupado Autogestionado (C.S.O.A.) Escárnio e Maldizer, que protestará en su contra.

Según han ratificado fuentes judiciales, el desalojo del número 11 de la rúa Algalia de Abaixo está previsto para el próximo viernes 23 de enero a las 09.15 horas. El colectivo que lo gestiona ha difundido la noticia públicamente en redes, como ya hizo en mayo de 2025, cuando estaba programada inicialmente la orden.

Además, ha anunciado movilizaciones para el mismo día, que se llevarán a cabo antes y después: la primera será a las 08.00 horas, una hora y cuarto antes de la orden, y la segunda, a las 20.00 horas. "¡El 23 de enero salimos a la calle en defensa de todos los centros sociales! No pueden tapiar nuestra lucha", difunden en 'Instagram'.

