Santiago de Compostela

María Fortes Blanco inaugura en Santiago una muestra con esculturas y relieves creados a partir de materiales reciclados

La exposición reúne una treintena de piezas de ensamblaje y relevo vertical y podrá visitarse hasta el 12 de febrero en el Centro Empresarial do Tambre

Eladio Lois
Eladio Lois
16/01/2026 12:09
Una de las esculturas de María Fortes Blanco realizadas con materiales reciclados
Una de las esculturas de María Fortes Blanco realizadas con materiales reciclados
Cedida
El Centro Empresarial do Tambre acogerá desde este lunes, 19 de enero, la exposición Fortes Sentires, de la artista pontevedresa María Fortes Blanco, una muestra que propone una reflexión sobre el consumo, el reciclaje y la relación del ser humano con su entorno a través del arte contemporáneo. La inauguración tendrá lugar a las 20.00 horas en el edificio empresarial del polígono compostelano.

La artista María Fortes Blanco, autora de la muestra
La artista María Fortes Blanco, autora de la muestra
Cedida

La exposición está integrada por una treintena de piezas de relevo vertical y esculturas realizadas mediante la técnica del ensamblaje, además de algunas obras pictóricas. Todas ellas comparten un mismo hilo conductor: el uso de materiales reciclados y recuperados, convertidos en soporte artístico y en vehículo de mensaje.

En palabras de la propia artista, la muestra surge de la necesidad de transformar su inquietud por el despilfarro de recursos en un lenguaje visual que invite a la reflexión. “O que para moitos é residuo, para min é a materia prima dunha mensaxe de esperanza e compromiso”, señala Fortes Blanco, que subraya que sus obras buscan conectar con la sensibilidad del espectador y despertar una mirada más ética sobre la realidad que lo rodea. 

Arte, conciencia y sostenibilidad

Cada una de las piezas que componen Fortes Sentires entrelaza, según explica la autora, angustias y deseos de una humanidad más consciente, capaz de avanzar hacia un respeto genuino por el planeta y por todos los seres que lo habitan. La exposición propone así un recorrido artístico que va más allá de la estética, apostando por una reflexión profunda sobre la sostenibilidad y la armonía con la naturaleza.

The Rapants

Manual de supervivencia para conseguir entrada para o concerto de The Rapants no Multiusos Fontes do Sar

Más información

Nacida en Pontevedra en 1970, María Fortes Blanco es una artista autodidacta y multidisciplinar, de vocación artística tardía y con una trayectoria vinculada al mundo del diseño. Sensibilizada con el uso responsable de los recursos naturales, la mayor parte de su obra se construye a partir de piezas recuperadas del olvido, que se transforman en contenedores de vivencias, inquietudes y críticas sociales y medioambientales.

Entre sus creaciones destaca también la presencia de una ironía sutil, con guiños de humor y retranca gallega, que aportan una lectura crítica —pero accesible— sobre la condición humana y su relación con el entorno. Una combinación que invita al espectador a detenerse, observar y reinterpretar lo cotidiano desde otra perspectiva.

Horario de visita

La muestra Fortes Sentires podrá visitarse hasta el 12 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, en el Centro Empresarial do Tambre. Desde la organización se recomienda avisar previamente de la visita a través del teléfono 981 55 28 50.

