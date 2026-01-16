Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Logroño estrena un monolito jacobeo que señala los 604 kilómetros hasta Santiago de Compostela

La señal, situada junto a la concatedral de Santa María de la Redonda, simboliza la unión de todos los trazados del Camino y mira ya al Xacobeo 2027

Efe
16/01/2026 16:28
El alcalde de Logroño, Conrado Escobar (d) durante la Inauguración del Hito Xacobeo " Mouteira do Camiño de Santiago"al que han asistido los presidentes de La Rioja y de la Xunta de Galicia, Gonzalo Capellán (c) y Alfonso Rueda (i) este viernes a Logroño.
El alcalde de Logroño, Conrado Escobar (d) durante la Inauguración del Hito Xacobeo, al que han asistido los presidentes de La Rioja y de la Xunta de Galicia, Gonzalo Capellán (c) y Alfonso Rueda (i).
EFE
La ciudad de Logroño ha incorporado este viernes un monolito jacobeo que indica los 604 kilómetros de distancia hasta Santiago de Compostela y que invita a peregrinos y visitantes a emprender el Camino de Santiago desde la capital riojana.

El monolito, situado junto a la concatedral de Santa María de la Redonda, fue inaugurado por el presidente del Gobierno de La Rioja, el presidente de la Xunta de Galicia y el alcalde de Logroño, en un acto que subrayó el carácter simbólico y vertebrador de la Ruta Jacobea para los territorios que atraviesa.

Durante el acto, se destacó la voluntad de estrechar la colaboración entre comunidades unidas históricamente por el Camino de Santiago, entendido como un elemento que conecta pasado, presente y futuro. El monolito se suma a otros ya instalados en distintas ciudades del itinerario jacobeo y pretende unificar todos los trazados que concluyen en Santiago de Compostela.

Desde la Xunta de Galicia se incidió en el valor simbólico de esta señalización, que cobra especial relevancia en el contexto del preámbulo del Xacobeo 2027, y en su capacidad para animar a nuevos peregrinos a iniciar la ruta. 

La dimensión jacobea de Logroño

El alcalde de Logroño puso en valor la identidad jacobea de la ciudad y agradeció la sensibilidad institucional para instalar este elemento, que refleja la dimensión histórica, patrimonial y de futuro del Camino en la capital riojana. También subrayó el carácter europeo de la Ruta Jacobea y el significado especial que este símbolo tiene para la ciudad.

Por su parte, el presidente gallego recordó el peso del Camino como experiencia vital, destacando que miles de peregrinos repiten tras recorrerlo por primera vez, y apuntó a la voluntad de que el próximo Xacobeo tenga un impacto visible no solo en Galicia, sino también en las comunidades con una fuerte tradición jacobea, como La Rioja.

Un recorrido cargado de simbolismo

En el último año, más de 250.000 peregrinos llegaron a Santiago de Compostela, una parte significativa de ellos tras recorrer largas distancias y atravesar territorios como La Rioja. Aunque el tramo riojano del Camino cuenta con unos 60 kilómetros, se trata de un recorrido cargado de simbolismo y de un patrimonio común que conecta a todas las comunidades implicadas.

El acto se enmarca en una jornada institucional que incluyó una reunión previa entre los responsables autonómicos y una visita posterior a Santo Domingo de la Calzada, uno de los grandes hitos del Camino, donde también se puso en valor el potencial cultural, turístico y formativo vinculado a la Ruta Jacobea.

