Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Francisco Fernández Rei analiza en Santiago la historia y vigencia del 'Atlas Lingüístico Galego'

El catedrático emérito de la USC ofrecerá una mirada crítica a uno de los proyectos clave para el estudio científico del gallego

Eladio Lois
Eladio Lois
16/01/2026 12:13
Francisco Fernández Rei, filólogo y catedrático emérito de la USC
Francisco Fernández Rei, filólogo y catedrático emérito de la USC
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Ateneo de Santiago acogerá este lunes, 19 de enero, a las 19.30 horas, la conferencia O Atlas Lingüístico Galego: 50 anos despois, una sesión que propone una revisión histórica y crítica de uno de los proyectos fundamentales para el estudio de la lengua gallega. El acto tendrá lugar en la sede de la entidad, en la rúa do Vilar, 19, y estará impartido por Francisco Fernández Rei.

La intervención coincide con el medio siglo del inicio de los trabajos del Atlas Lingüístico Galego, una herramienta de referencia para el conocimiento de la diversidad dialectal del gallego y para la investigación lingüística, histórica y sociocultural en Galicia. La sesión ofrecerá una lectura retrospectiva del proyecto, así como una reflexión sobre su vigencia y aportaciones en el contexto actual de los estudios filológicos. 

Un proyecto clave para la lengua gallega

El Atlas Lingüístico Galego constituye uno de los pilares del estudio científico del idioma en Galicia, al documentar de forma sistemática las variantes léxicas, fonéticas y morfosintácticas del gallego en todo el territorio. A lo largo de cinco décadas, se ha consolidado como una fuente imprescindible para investigadores y especialistas, además de un testimonio del patrimonio lingüístico del país.

O Consorcio de Santiago reforza o seu compromiso coa educación e a cultura a través da entrega de libros

O Consorcio de Santiago entrega libros do seu fondo editorial aos centros educativos da cidade

Más información

El encargado de impartir la conferencia, Francisco Fernández Rei, es catedrático emérito de la Universidade de Santiago de Compostela y uno de los grandes referentes de la filología gallega contemporánea. Se doctoró en la USC con una tesis dedicada al verbo gallego y ha desarrollado una extensa trayectoria docente e investigadora, con estancias y conferencias en universidades europeas y americanas.

Vinculado al Instituto da Lingua Galega desde 1974, Fernández Rei forma parte del equipo redactor del Atlas Lingüístico Galego y dirige el Archivo del Gallego Oral, además de ser miembro numerario de la Real Academia Galega. A lo largo de su carrera ha participado activamente en numerosas iniciativas académicas y culturales orientadas a la defensa, estudio y promoción de la lengua gallega.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar (d) durante la Inauguración del Hito Xacobeo " Mouteira do Camiño de Santiago"al que han asistido los presidentes de La Rioja y de la Xunta de Galicia, Gonzalo Capellán (c) y Alfonso Rueda (i) este viernes a Logroño.

Logroño estrena un monolito jacobeo que señala los 604 kilómetros hasta Santiago de Compostela
EFE
IES de Cacheiras

El IES de Cacheiras, entre los 15 centros gallegos que estrenarán la liga escolar de debate
Eladio González Lois
Instalación fotovoltaica de la EDAR de Reza

Ourense avanza en la transformación digital y sostenible de su red de agua con el PERTE del Ciclo Integral
Redacción
Familia Caamagno, banda de Sigüeiro que celebra 15 años de trayectoria en 2026

Familia Caamagno lanza 'Bomba de calor', último adelanto de su nuevo disco
Eladio González Lois