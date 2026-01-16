Francisco Fernández Rei analiza en Santiago la historia y vigencia del 'Atlas Lingüístico Galego'

Francisco Fernández Rei, filólogo y catedrático emérito de la USC Cedida

El Ateneo de Santiago acogerá este lunes, 19 de enero, a las 19.30 horas, la conferencia O Atlas Lingüístico Galego: 50 anos despois, una sesión que propone una revisión histórica y crítica de uno de los proyectos fundamentales para el estudio de la lengua gallega. El acto tendrá lugar en la sede de la entidad, en la rúa do Vilar, 19, y estará impartido por Francisco Fernández Rei.

La intervención coincide con el medio siglo del inicio de los trabajos del Atlas Lingüístico Galego, una herramienta de referencia para el conocimiento de la diversidad dialectal del gallego y para la investigación lingüística, histórica y sociocultural en Galicia. La sesión ofrecerá una lectura retrospectiva del proyecto, así como una reflexión sobre su vigencia y aportaciones en el contexto actual de los estudios filológicos.

Un proyecto clave para la lengua gallega

El Atlas Lingüístico Galego constituye uno de los pilares del estudio científico del idioma en Galicia, al documentar de forma sistemática las variantes léxicas, fonéticas y morfosintácticas del gallego en todo el territorio. A lo largo de cinco décadas, se ha consolidado como una fuente imprescindible para investigadores y especialistas, además de un testimonio del patrimonio lingüístico del país.

El encargado de impartir la conferencia, Francisco Fernández Rei, es catedrático emérito de la Universidade de Santiago de Compostela y uno de los grandes referentes de la filología gallega contemporánea. Se doctoró en la USC con una tesis dedicada al verbo gallego y ha desarrollado una extensa trayectoria docente e investigadora, con estancias y conferencias en universidades europeas y americanas.

Vinculado al Instituto da Lingua Galega desde 1974, Fernández Rei forma parte del equipo redactor del Atlas Lingüístico Galego y dirige el Archivo del Gallego Oral, además de ser miembro numerario de la Real Academia Galega. A lo largo de su carrera ha participado activamente en numerosas iniciativas académicas y culturales orientadas a la defensa, estudio y promoción de la lengua gallega.