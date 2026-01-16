Familia Caamagno lanza 'Bomba de calor', último adelanto de su nuevo disco

Familia Caamagno, banda de Sigüeiro que celebra 15 años de trayectoria en 2026 David Silva

ha publicado este viernes Bomba de calor, el tercer y último adelanto de su próximo álbum, Disco Comarcal, que llegará a las plataformas el 23 de enero. El nuevo single ya está disponible en los principales servicios digitales y confirma la solidez compositiva de una banda que en este 2026 celebra 15 años sobre los escenarios.

Con un sonido de power pop directo y enérgico, Bomba de calor destaca por sus guitarras afiladas, melodías vocales luminosas y coros inmediatos que atrapan desde la primera escucha. Bajo esa envoltura sonora optimista, el grupo aborda cuestiones muy presentes en la realidad actual, como la crisis de la vivienda, la ansiedad o la búsqueda de una salida en un mundo marcado por el consumo y el turbocapitalismo.

Cuatro miradas contemporáneas dialogan en 'Convivencias', la nueva colectiva de la Galería Luisa Pita Más información

La canción continúa la línea crítica que el quinteto de Sigüeiro ya había explorado en trabajos anteriores, como Milagre económico, combinando un discurso incisivo con un tono musical vibrante que huye del derrotismo.

Videoclip y presentación en directo

El lanzamiento de Bomba de calor llega acompañado de un videoclip rodado en A Coruña, dirigido por David Silva, que ya puede verse en el canal oficial del grupo. La pieza audiovisual refuerza el carácter urbano y contemporáneo del tema, en sintonía con el mensaje de la canción.

Familia Caamagno presentará en directo Disco Comarcal el próximo 6 de febrero en la Sala Capitol, en un concierto que servirá como puesta de largo del nuevo trabajo y como celebración de su trayectoria.