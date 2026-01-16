El IES de Cacheiras, entre los 15 centros gallegos que estrenarán la liga escolar de debate

IES de Cacheiras Maps

El IES de Cacheiras, en el concello de Teo, participará este curso en la nueva liga escolar de debate impulsada por la Xunta de Galicia, una iniciativa que se estrena con centros educativos de distintos puntos de la comunidad.

La liga está dirigida a estudiantes de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y reúne en su primera edición a alrededor de 60 alumnos procedentes de 15 institutos públicos gallegos. Cada centro participa con un equipo de cuatro estudiantes, con presencia equilibrada de chicos y chicas.

Una iniciativa con carácter formativo

La Liga escolar de debate se concibe como un foro de discusión educativa orientado a mejorar la oratoria y la capacidad de argumentación del alumnado. El programa no tiene un enfoque competitivo, sino que prioriza el aprendizaje, el diálogo y la cooperación, además del respeto y el trabajo en equipo.

El Concello de Santiago activa un nuevo trámite para declarar la ciudad mercado residencial tensionado Más información

La preparación de los debates obliga a trabajar la expresión y la comprensión, tanto oral como escrita, y fomenta el pensamiento crítico, convirtiéndose en una herramienta de apoyo para el profesorado dentro del aula.

Representación de toda Galicia

El IES de Cacheiras es el único centro del concello de Teo incluido en esta primera edición, que cuenta con institutos de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra. La participación de centros de municipios muy diversos permite crear un espacio de intercambio de ideas con una amplia representación territorial.

El centro que resulte ganador en la fase final recibirá un reconocimiento especial por el trabajo realizado por el alumnado. Además, los docentes coordinadores y de apoyo obtendrán un certificado de innovación educativa, válido como formación permanente del profesorado.