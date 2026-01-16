Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Gobierno de Santiago defiende que las previsiones del presupuesto municipal están avaladas por informes técnicos

Míriam Louzao se muestra abierta a negociar con las concejalas no adscritas, pero rechaza cualificar de arbitraria la previsión del incremento de los ingresos por multas

Redacción
16/01/2026 21:51
A voceira municipal, Míriam Louzao, durante a rolda de prensa sobre os acordos da Xunta de Goberno local
La portavoz municipal, Míriam Louzao, aseguró que las previsiones de ingresos y gastos del proyecto de presupuestos cuentan con el abal de informes técnicos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

La portavoz municipal, Míriam Louzao, ha defendido este viernes que las previsiones de ingresos y gastos contempladas en el proyecto de presupuestos municipales están "avaladas por técnicos": "No son decisiones caprichosas del grupo de gobierno".

Entre las críticas recibidas por el PSOE y las concejalas no adscritas, cuyo apoyo es necesario para sacar adelante las cuentas, las segundas cuestionaron esta semana que se plantee un incremento de ingresos por la recaudación de multas de tráfico de un 173%.

Preguntada por los medios al respecto, Louzao ha mostrado disposición a hablar con el conjunto de estas cuatro edilas para "llegar a un acuerdo", aunque no ve "sentido" a bajar una valoración de ingresos que "está justificada" como el caso.

"Nosotros podemos valorarlo todo, pero el proyecto de presupuestos tiene unos ingresos y unos gastos y, si modificamos ese dato, tenemos que modificar otros, entonces lo hablaremos con las no adscritas para que hagan una propuesta si lo consideran", ha precisado.

Asimismo, ha indicado que se están entregando todos los informes que han solicitado para que cuenten "con todos los datos". Algunos de estos documentos, según ha señalado Louzao, son además informes que estaba previsto incorporar a las cuentas.

Por otra parte, la portavoz municipal ha manifestado una vez más la voluntad del Gobierno de no revelar y mantener "de forma interna" la fecha y contenido de las reuniones programadas con socialistas y no adscritas: "Nos parece la forma óptima de llegar a un acuerdo, que es el objetivo que nos pusimos".

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Mila Castro cos tres estudos sobre o ciclo integral da auga elaborados en 2019, 2020 e 2025

As concelleiras non adscritas reclaman coherencia nos informes sobre a xestión da auga en Santiago
Redacción
Dj Mil, Jamas e Møu conforman Lumedoloop

Lumedoloop publica 'Involución', cuarto adianto do álbum (Re)existencia
Redacción
lapido

Adxudicadas as obras de mellora dos viarios da aldea de Lapido por preto de 134.000 euros
Redacción
Soño dunha noite de San Xoan

O grupo municipal de teatro de Ames inicia 2026 cunha nova representación de 'Soño dunha noite de San Xoán'
Redacción