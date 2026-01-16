Mi cuenta

Santiago de Compostela

El Concello de Santiago activa un nuevo trámite para declarar la ciudad mercado residencial tensionado

La nueva documentación se someterá a exposición pública durante 20 días hábiles a partir de la próxima semana

Eladio Lois
Eladio Lois
16/01/2026 12:22
Vivienda
La nueva documentación de la solicitud para declarar Santiago como zona de mercado residencial tensionado saldrá a exposición pública la próxima semana, tras su publicación el lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Con este paso, el Concello de Santiago de Compostela reabre el trámite administrativo necesario para avanzar en la declaración.

Así lo avanzó este jueves el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, durante una rueda de prensa, en la que precisó que el plazo de alegaciones será de 20 días hábiles y que, de no mediar cambios, finalizará a mediados de febrero.

modelo proyecto plaza vigo

O Concello presenta un novo modelo de intervención no viario do Ensanche

Más información

Lestegás recordó que en el anterior proceso se registraron cinco alegaciones, aunque subrayó que, en esta ocasión, se desconoce cuántas podrá recibir la nueva documentación. Una vez analizadas y contestadas todas las aportaciones, el Concello estará en condiciones de remitir la solicitud al Instituto Galego de Vivenda e Solo, dependiente de la Xunta, que es el organismo encargado de emitir el visto bueno previo antes de su traslado al Ministerio competente. 

Análisis previo del sector

La documentación que ahora inicia su periodo de exposición pública fue analizada el pasado lunes en la mesa sectorial de vivienda, presidida por el propio Lestegás y integrada por más de una decena de entidades. Este órgano fue el encargado de revisar el contenido técnico del expediente que se someterá ahora a alegaciones ciudadanas.

Con este nuevo trámite, el gobierno local busca avanzar en la declaración de Santiago como zona de vivienda tensionada, una figura contemplada en la normativa estatal que permitiría aplicar medidas específicas de regulación del mercado residencial en aquellos ámbitos con mayores dificultades de acceso a la vivienda.

