Cuatro miradas contemporáneas dialogan en 'Convivencias', la nueva colectiva de la Galería Luisa Pita
La muestra reúne obras de Martina Rodríguez Morán, Alejandra Atarés, Laura Nieto y Ana Margarita Ramírez
La Galería Luisa Pita inaugura este viernes, 16 de enero, a las 20.00 horas, la exposición colectiva Convivencias, una muestra que reúne la obra de Martina Rodríguez Morán, Alejandra Atarés, Laura Nieto y Ana Margarita Ramírez. Se trata de la primera exposición del espacio en 2026, concebida como un encuentro entre lenguajes pictóricos diversos que dialogan desde la diferencia.
Tal y como sugiere su título, Convivencias propone compartir un mismo espacio aceptando la pluralidad como valor y entendiendo la coexistencia de miradas como una forma de enriquecimiento mutuo. La exposición articula un discurso común a partir de procesos creativos muy distintos, pero unidos por una sólida construcción conceptual y simbólica y un notable poder de atracción visual.
Cuatro lenguajes, un espacio común
La obra de Martina Rodríguez Morán se construye a partir de superficies plateadas y materiales reflectantes, con composiciones por capas que oscilan entre lo íntimo y lo monumental, lo sagrado y lo postindustrial. Sus piezas invitan al espectador a dialogar con la historia desde una sensibilidad contemporánea, redefiniendo el uso de materiales tradicionales.
Por su parte, Alejandra Atarés desarrolla un trabajo que transita entre los retratos femeninos de espaldas y los bodegones florales, en los que rinde homenaje a las pintoras flamencas del siglo XVII. Sus lienzos destacan por el dominio del color, la riqueza matérica y la incorporación de referencias a la cultura pop y al kitsch, construyendo una belleza que va más allá de lo estrictamente real.
La propuesta de Laura Nieto se apoya en una figuración de carácter onírico y en una paleta vibrante y contenida para fijar la mirada en aquello que suele pasar desapercibido. A través de fondos abiertos, áreas inacabadas y el uso de materiales como el pan de oro o el spray, su pintura reivindica el derecho a la contemplación en un mundo marcado por lo fugaz.
Cierra la colectiva el trabajo de Ana Margarita Ramírez, que parte del dripping como memoria gestual para dar forma a la serie Lenguajes de selva. Pequeñas composiciones sobre madera, construidas mediante la superposición de técnicas pictóricas, configuran un mapa psicológico íntimo que transmite calma, sensibilidad y equilibrio.
La exposición Convivencias podrá visitarse en la Galería Luisa Pita, situada en la calle Cardenal Payá, 9, en Santiago de Compostela, y supone una invitación a convivir con el arte desde la diversidad, el respeto a la singularidad y el diálogo entre sensibilidades contemporáneas.