Santiago de Compostela

Cuatro miradas contemporáneas dialogan en 'Convivencias', la nueva colectiva de la Galería Luisa Pita

La muestra reúne obras de Martina Rodríguez Morán, Alejandra Atarés, Laura Nieto y Ana Margarita Ramírez

Eladio Lois
Eladio Lois
16/01/2026 13:53
Cartel promocional
Cartel promocional
Cedida
La Galería Luisa Pita inaugura este viernes, 16 de enero, a las 20.00 horas, la exposición colectiva Convivencias, una muestra que reúne la obra de Martina Rodríguez Morán, Alejandra Atarés, Laura Nieto y Ana Margarita Ramírez. Se trata de la primera exposición del espacio en 2026, concebida como un encuentro entre lenguajes pictóricos diversos que dialogan desde la diferencia.

Tal y como sugiere su título, Convivencias propone compartir un mismo espacio aceptando la pluralidad como valor y entendiendo la coexistencia de miradas como una forma de enriquecimiento mutuo. La exposición articula un discurso común a partir de procesos creativos muy distintos, pero unidos por una sólida construcción conceptual y simbólica y un notable poder de atracción visual. 

Cuatro lenguajes, un espacio común

La obra de Martina Rodríguez Morán se construye a partir de superficies plateadas y materiales reflectantes, con composiciones por capas que oscilan entre lo íntimo y lo monumental, lo sagrado y lo postindustrial. Sus piezas invitan al espectador a dialogar con la historia desde una sensibilidad contemporánea, redefiniendo el uso de materiales tradicionales.

Por su parte, Alejandra Atarés desarrolla un trabajo que transita entre los retratos femeninos de espaldas y los bodegones florales, en los que rinde homenaje a las pintoras flamencas del siglo XVII. Sus lienzos destacan por el dominio del color, la riqueza matérica y la incorporación de referencias a la cultura pop y al kitsch, construyendo una belleza que va más allá de lo estrictamente real.

Una de las esculturas de María Fortes Blanco realizadas con materiales reciclados

María Fortes Blanco inaugura en Santiago una muestra con esculturas y relieves creados a partir de materiales reciclados

Más información

La propuesta de Laura Nieto se apoya en una figuración de carácter onírico y en una paleta vibrante y contenida para fijar la mirada en aquello que suele pasar desapercibido. A través de fondos abiertos, áreas inacabadas y el uso de materiales como el pan de oro o el spray, su pintura reivindica el derecho a la contemplación en un mundo marcado por lo fugaz.

Cierra la colectiva el trabajo de Ana Margarita Ramírez, que parte del dripping como memoria gestual para dar forma a la serie Lenguajes de selva. Pequeñas composiciones sobre madera, construidas mediante la superposición de técnicas pictóricas, configuran un mapa psicológico íntimo que transmite calma, sensibilidad y equilibrio.

Familia Caamagno

Familia Caamagno publica este venres ‘Bomba de calor’, último adianto de Disco Comarcal

Más información

La exposición Convivencias podrá visitarse en la Galería Luisa Pita, situada en la calle Cardenal Payá, 9, en Santiago de Compostela, y supone una invitación a convivir con el arte desde la diversidad, el respeto a la singularidad y el diálogo entre sensibilidades contemporáneas.

