Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Viajes Carrefour abrirá su primera agencia en Santiago de Compostela

La compañía desembarca en la capital gallega con un nuevo punto de venta ubicado en el centro comercial As Cancelas

Eladio Lois
Eladio Lois
15/01/2026 11:40
Una oficina de Carrefour Viajes
Una oficina de Carrefour Viajes
Archivo
Viajes Carrefour desembarcará en Santiago de Compostela durante el mes de febrero con la apertura de su primera agencia en la ciudad. La llegada a la capital gallega se materializará con un punto de atención presencial situado en el centro comercial As Cancelas, reforzando así la oferta de agencias de viajes con establecimiento físico en la ciudad.

La apertura en Santiago se enmarca en la estrategia de reordenación y recuperación de la red comercial de la compañía tras los cierres provocados por la pandemia de la Covid-19. Con esta nueva agencia, Viajes Carrefour amplía su presencia en Galicia y apuesta por un modelo de tienda integrada en grandes superficies comerciales. 

La concejala de Turismo relativiza la caída de pasajeros de Lavacolla y pide evitar el 'catastrofismo'

Más información

Una red todavía lejos de las cifras previas a la pandemia

Con la incorporación de la agencia de Santiago, Viajes Carrefour alcanzará las 35 agencias propias en España, una cifra sensiblemente inferior a las 82 oficinas con las que contaba antes de la crisis sanitaria y del posterior Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Tras ese proceso, la compañía mantuvo operativas aproximadamente el 25 % de sus agencias, con una plantilla de 57 trabajadores. 

Contexto de crecimiento en el negocio de viajes

La llegada a Santiago coincide con un buen momento comercial para la división de viajes del grupo. La empresa ha comunicado recientemente un récord de ventas en su división aérea durante 2025, con un crecimiento superior al 20 % respecto al año anterior, impulsado principalmente por el aumento de la demanda de vuelos de larga distancia, especialmente hacia destinos latinoamericanos. 

De forma paralela a la apertura de la agencia en Santiago, Viajes Carrefour ha puesto en marcha una nueva página web, concebida para ofrecer una experiencia de navegación más visual y accesible. Entre las novedades figura la integración de un chatbot con inteligencia artificial, orientado a mejorar la atención al cliente y facilitar la planificación de viajes.

