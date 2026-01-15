Uno de cada cuatro profesionales del CHUS secunda la huelga sanitaria en la mañana del jueves

Profesionales sanitarios durante la huelga de ayer en Santiago Cedida

La huelga sanitaria de ámbito estatal convocada contra el Estatuto Marco impulsado por el Gobierno central registró este jueves un seguimiento del 26,93 % en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) durante el turno de mañana.

La incidencia de la movilización en Santiago se situó así en línea con la registrada en el conjunto de los grandes hospitales del Servizo Galego de Saúde, donde la participación media alcanzó el 29,55 % en la franja matinal. En el total de la actividad hospitalaria gallega, el seguimiento fue del 28,64 %.

Menor impacto en la atención primaria

En contraste con el ámbito hospitalario, la huelga tuvo una incidencia mucho menor en atención primaria. En el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, el seguimiento durante el turno de mañana fue del 4,65 %, una de las cifras más bajas registradas en Galicia.

La huelga sanitaria contra el Estatuto Marco no tuvo seguimiento en los hospitales de Santiago en el turno de tarde Más información

Este dato se sitúa por debajo de la media autonómica en atención primaria, que fue del 7,19 %, lo que refleja un impacto limitado de la convocatoria en los centros de salud del área compostelana durante la mañana.

Servicios mínimos cubiertos

A pesar de la movilización, el sistema sanitario público mantuvo la cobertura del 100 % de los servicios mínimos, garantizando en todo momento la atención asistencial urgente y de emergencias tanto en el CHUS como en el resto de dispositivos sanitarios del área de Santiago.

Los datos corresponden exclusivamente al turno de mañana de la jornada de huelga y reflejan el alcance de la protesta en la capital gallega y su área sanitaria.