Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Uno de cada cuatro profesionales del CHUS secunda la huelga sanitaria en la mañana del jueves

La participación en atención primaria en el área de Santiago y Barbanza se sitúa en el 4,65%, con los servicios mínimos garantizados al completo

Eladio Lois
Eladio Lois
15/01/2026 12:03
Profesionales sanitarios durante la huelga de ayer en Santiago
Profesionales sanitarios durante la huelga de ayer en Santiago
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La huelga sanitaria de ámbito estatal convocada contra el Estatuto Marco impulsado por el Gobierno central registró este jueves un seguimiento del 26,93 % en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) durante el turno de mañana.

La incidencia de la movilización en Santiago se situó así en línea con la registrada en el conjunto de los grandes hospitales del Servizo Galego de Saúde, donde la participación media alcanzó el 29,55 % en la franja matinal. En el total de la actividad hospitalaria gallega, el seguimiento fue del 28,64 %

Menor impacto en la atención primaria

En contraste con el ámbito hospitalario, la huelga tuvo una incidencia mucho menor en atención primaria. En el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, el seguimiento durante el turno de mañana fue del 4,65 %, una de las cifras más bajas registradas en Galicia.

La huelga sanitaria contra el Estatuto Marco no tuvo seguimiento en los hospitales de Santiago en el turno de tarde

Más información

Este dato se sitúa por debajo de la media autonómica en atención primaria, que fue del 7,19 %, lo que refleja un impacto limitado de la convocatoria en los centros de salud del área compostelana durante la mañana.

Servicios mínimos cubiertos

A pesar de la movilización, el sistema sanitario público mantuvo la cobertura del 100 % de los servicios mínimos, garantizando en todo momento la atención asistencial urgente y de emergencias tanto en el CHUS como en el resto de dispositivos sanitarios del área de Santiago.

Los datos corresponden exclusivamente al turno de mañana de la jornada de huelga y reflejan el alcance de la protesta en la capital gallega y su área sanitaria.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

O Consorcio de Santiago reforza o seu compromiso coa educación e a cultura a través da entrega de libros

O Consorcio de Santiago entrega libros do seu fondo editorial aos centros educativos da cidade
Redacción
Orquestra Sinfónica de Galicia

A Sinfónica de Galicia interpreta en Compostela a Novena de Bruckner
Redacción
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)

Sanidade licita por máis de 12,8 millóns o contrato de mantemento do CHUS
Redacción
Foto de archivo de una sala de operaciones

Seguimiento dispar de la segunda jornada de huelga sanitaria con más de 400 operaciones suspendidas
Agencias