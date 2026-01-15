Una investigación del IDIS abre la puerta a diagnosticar depresión a través de la sangre

Los autores del estudio IDIS

Una tesis doctoral en la que participan investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) y del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) ha analizado el papel de una hormona, conocida como IGF-2, como posible biomarcador en tres trastornos mentales graves: la esquizofrenia, el trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar.

El estudio parte de una realidad ampliamente reconocida: hoy en día, la mayoría de los trastornos psiquiátricos se diagnostican principalmente a partir de entrevistas clínicas y observación de síntomas, ya que no existen pruebas objetivas, como análisis de sangre, que ayuden a confirmar el diagnóstico o a seguir la evolución de la enfermedad.

Qué se ha investigado y por qué es importante

La tesis, realizada por Carlos Fernández Pereira y dirigida por Roberto Carlos Agís-Balboa y Saida Ortolano, se desarrolló entre 2020 y 2025 en el Hospital Álvaro Cunqueiro.

Se trata de la primera investigación en España que analiza de forma conjunta la hormona IGF-2 y varias proteínas relacionadas con ella en pacientes con estos tres trastornos. El objetivo es comprobar si los niveles de esta hormona en sangre podrían servir, en el futuro, para ayudar al diagnóstico o al seguimiento del tratamiento.

En personas con esquizofrenia, el estudio detectó niveles bajos de IGF-2 en los primeros episodios de la enfermedad. Sin embargo, tras iniciar tratamiento, estos niveles aumentan. En pacientes con la enfermedad más avanzada y en tratamiento estable, la hormona aparece incluso más elevada que en personas sin la patología. Esto sugiere que IGF-2 podría estar relacionada tanto con el inicio de la enfermedad como con la respuesta a los fármacos.

En el caso de la depresión mayor, los niveles de IGF-2 son más altos que en personas sanas, pero descienden tras unas semanas de tratamiento antidepresivo, acercándose a valores normales. Es el primer estudio en humanos que analiza de forma específica esta hormona en depresión, y apunta a que el organismo podría estar intentando compensar alteraciones que se producen en el cerebro.

En pacientes con trastorno bipolar, especialmente durante episodios maníacos, no se observaron cambios relevantes en IGF-2, pero sí alteraciones en otras proteínas relacionadas y en marcadores de inflamación, lo que refuerza la idea de que la enfermedad combina factores biológicos e inflamatorios.

Qué significa esto para los pacientes

Los investigadores insisten en que estos resultados no implican un cambio inmediato en la práctica clínica, pero sí abren una vía prometedora. Si futuros estudios confirman estos hallazgos, IGF-2 podría convertirse en una herramienta útil para mejorar el diagnóstico, anticipar la evolución de la enfermedad o valorar la respuesta a los tratamientos.

El trabajo subraya, no obstante, la necesidad de seguir investigando y de combinar este tipo de análisis con otras técnicas, como la neuroimagen o los estudios genéticos, para avanzar hacia una psiquiatría más objetiva y precisa.