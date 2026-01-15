Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

UCIN Galicia denuncia una gestión “previsible” en el Concello de Ames por obras fallidas y contratos irregulares

La formación asegura que la situación actual fue advertida desde hace años y exige explicaciones al alcalde, una auditoría de la avenida Rosalía de Castro y la revisión de los contratos menores

Martín Campos
15/01/2026 12:42
El titular de UCIN Galicia, José Luis Calo, en la avenida Rosalía de Castro de O Milladoiro

Cedida
La formación UCIN Galicia ha denunciado públicamente la situación política y administrativa del Concello de Ames, que considera “absolutamente previsible” y advertida de manera reiterada en los últimos años. La denuncia fue realizada en O Milladoiro por el coordinador del partido, José Luis Calo, quien acusa al gobierno local de ignorar de forma sistemática estas alertas. 

Según UCIN Galicia, mientras el alcalde de Ames, Blas García, centraba su gestión en la promoción de conciertos, fiestas y actos lúdicos, el Concello acumulaba problemas estructurales derivados de obras mal planificadas, actuaciones inacabadas y un uso recurrente de los contratos menores como fórmula habitual de gestión.

El alcalde de Ames, Blas García, durante la comparecencia en la que reconoció las "deficiencias" de las obras realizadas en O Milladoiro

UCIN Galicia exige la dimisión del alcalde de Ames y del concejal de Obras por las deficiencias en las obras de O Milladoiro

La formación sostiene que este modelo responde a una política basada en la propaganda y en la ausencia de rigor en la gestión pública, lo que, a su juicio, ha desembocado en la situación actual del municipio.

La avenida Rosalía de Castro, ejemplo del “fracaso anunciado”

Uno de los principales ejemplos señalados es la obra de la avenida Rosalía de Castro, en O Milladoiro. UCIN Galicia asegura que calificó esta actuación como desastrosa desde sus inicios, tanto por su ejecución como por la falta de planificación, control y transparencia.

Avenida Rosalía de Castro de Milladoiro, en Ames

Archivo

A día de hoy, denuncian que la obra continúa generando problemas y molestias a la vecindad, además de una sensación generalizada de abandono, convirtiéndose en un símbolo de lo que consideran un fracaso anunciado en la gestión municipal. 

Denuncia del uso abusivo de contratos menores

UCIN Galicia denuncia también el uso reiterado y abusivo de los contratos menores, una práctica que, según la formación, sirve para evitar la concurrencia pública, fragmentar el gasto y esquivar los controles legales. Este modo de proceder, advierten, mina la confianza de la ciudadanía y pone en cuestión la transparencia del Concello de Ames. 

Ante esta situación, UCIN Galicia exige explicaciones inmediatas al alcalde de Ames, una auditoría de las obras de la avenida Rosalía de Castro y una revisión exhaustiva de los contratos menores realizados. Además, reclama un cambio radical en la forma de gobernar, poniendo fin a lo que define como una política del espectáculo y recuperando la seriedad institucional.

