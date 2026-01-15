Mi cuenta

Santiago de Compostela

Seguimiento dispar de la segunda jornada de huelga sanitaria con más de 400 operaciones suspendidas

Sanidade cifra el paro en un 22,67% mientras O'Mega eleva el respaldo hasta el 85% en los hospitales y denuncia servicios mínimos abusivos

Agencias
15/01/2026 18:10
Foto de archivo de una sala de operaciones
La Consellería de Sanidade informó de que la huelga contra el Estatuto Marco provocó la suspensión de 236 intervenciones quirúrgicas este jueves
CAIB
El seguimiento en Galicia de la huelga estatal convocada contra el proyecto de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad vuelve a ser dispar en esta segunda jornada de paro. La Consellería de Sanidade lo cifra en un 22,67% mientras que el sindicato O'Mega apunta a un 85%. Sanidade destaca además que la huelga ha llevado a suspender 236 operaciones quirúrgicas este jueves, más de 400 desde este miércoles.

Para el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que esta mañana ha sido interpelado por los medios por este tema tras presentar el balance de trasplantes de 2025, las cifras de seguimiento no son tan relevantes como "lo que hay detrás": la actividad asistencial afectada.

Por ello, ha puesto el foco en las intervenciones que han tenido que ser suspendidas, 236 en lo que va de jornada y a las que se suman las más de 200 de este miércoles (205 con el cómputo de la mañana). Así, el paro dejará al concluir más de 400 operaciones aplazadas.

En cuanto a las cifras de seguimiento y según Sanidade, en el turno de mañana de este jueves ha sido de un 22,67% en los centros sanitarios gallegos.

Así, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas ha alcanzado el 29,55%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento ha sido del 18,74%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 28,64%.

En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento del paro ha sido del 7,19%.

Profesionales sanitarios durante la huelga de ayer en Santiago

Uno de cada cuatro profesionales del CHUS secunda la huelga sanitaria en la mañana del jueves

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 20,72% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; del 26,93% en el de Santiago de Compostela; del 23,73% en el de Ferrol; del 31,46% en el caso del Lucus Augusti; del 29,72% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; del 32,33% en el de Pontevedra; y del 39,34% en el de Vigo.

En cuanto al seguimiento en atención primaria por áreas sanitarias, lidera el apoyo de la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras con un 9,55%; seguida de la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos con un 8,64% y la de Ferrol con un 8,59%. El apoyo al paro en el área de A Coruña e Cee es del 4,94%; en la de Santiago e Barbanza, del 4,65%; en la de Pontevedra e O Salnés, de un 6,8% y en la de Vigo, del 8,1%.

Por su parte, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servizos sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento ha sido del 5,26%.

Respaldo del 85% según O'Mega

Por su parte, el sindicato O'Mega cifra el seguimiento este jueves en un 85% en los hospitales y del 55% en los centros de Atención Primaria, "lo que supone un sensible incremento respecto a la primera jornada de paros a pesar de los servicios mínimos abusivos impuestos por la Consellería, que en algunos casos llegaron a alcanzar hasta el 120% de los efectivos de un día normal".

Además, cientos de médicos y facultativos de otras ramas sanitarias volvieron a concentrarse ante los hospitales y los centros de salud de toda Galicia convocados los sindicatos. De hecho, una representación del área sanitaria de Barbanza se ha concentrado esta mañana frente a la Consellería de Sanidade, minutos antes de la rueda de prensa del conselleiro.

