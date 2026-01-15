Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La Xunta convoca 250 becas para que jóvenes retornen a Galicia para hacer un máster

Ep
15/01/2026 15:02
Archivo El Ideal Gallego
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la nueva convocatoria de la Xunta de las Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior para el curso 2026-2027 con el fin de que 250 jóvenes retornados puedan cursar un máster en la comunidad.

Esta iniciativa está promovida por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y cuenta con un presupuesto de 2,55 millones de euros. Los beneficiarios podrán cursar cerca de casi 100 másteres en las tres universidades públicas gallegas.

La nueva edición de las bolsas BEME, que se convoca en régimen de concurrencia competitiva, se destina a chicos gallegos universitarios residentes fuera de la comunidad desde hace más de dos años, a personas que hubieran residido en Galicia de forma continuada durante cinco años --con nacionalidad española antes de emigrar-- o a descendientes de gallegos con titulación superior que deseen realizar un máster en alguno de los siete campus públicos.

87 estudantes cursarán mestrados na USC grazas ás bolsas BEME para o retorno da mocidade galega

Más información

Los más de 95 másteres incluidos en la convocatoria --pertenecientes a las áreas de arte y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y arquitectura-- "fueron seleccionados por su mayor capacidad de inserción en el tejido productivo gallego, con el foco puesto en sectores estratégicos", explica el Gobierno gallego en un comunicado.

Las becas varían entre los 8.000 y los 12.500 euros en función de la región de procedencia y del número de créditos a realizar. Cubren los gastos de matrícula, viaje, alojamiento y manutención en Galicia.

Integrada en la Estratexia Galicia Retorna junto a otros programas como el Retorna Talento FP, esta convocatoria de las BEME da continuidad a una iniciativa que alcanzará la cifra de 2.000 jóvenes retornados a través de una inversión global de más de 15 millones.

La edad media de los becarios retornados es de 29 años, proceden de más de 40 países --entre los que destacan Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasil y Reino Unido--. Alrededor de un 80% tiene la voluntad de quedarse en Galicia tras finalizar sus másteres con el objetivo de incorporarse al mercado laboral.

La Xunta potenciará el próximo año el asesoramiento y la tutorización específicos al amparo de las becas concedidas.

