La Sala Capitol acoge este sábado el cierre del Underfest Xacobeo con Patrick Watson

Patrick Watson elige Santiago para su primer concierto en Galicia Archivo

El festival Underfest Xacobeo pondrá el broche de oro a su 8ª edición este sábado 17 de enero en Santiago de Compostela con el concierto de Patrick Watson, una de las figuras más reconocidas de la escena internacional actual. La cita tendrá lugar a las 21.00 horas en la Sala Capitol y supondrá, además, el primer concierto del artista en Galicia.

La actuación se integra en la programación expandida del ciclo Bites y marca un hito para el festival, al tratarse del primer concierto que Underfest Xacobeo celebra fuera de su sede habitual en Vigo, reforzando así su crecimiento y su apuesta por propuestas singulares y de calidad.

Un directo íntimo para despedir una edición histórica

Acompañado de su banda, Patrick Watson ofrecerá un directo cargado de emoción y sensibilidad, en un formato cuidado y cercano que se ha convertido en una de las señas de identidad del festival. Con más de ocho millones de oyentes mensuales, el músico canadiense es autor de canciones que ya forman parte del imaginario colectivo contemporáneo, como Je te laisserai des mots —la primera canción en francés en superar el billón de reproducciones en Spotify—, su colaboración con The Cinematic Orchestra en To Build a Home o piezas esenciales de su repertorio como Ode to Vivian.

Su música, reconocible desde los primeros compases, transforma lo cotidiano en un paisaje sonoro íntimo y evocador, capaz de conectar con públicos muy diversos a través de melodías delicadas y atmósferas envolventes.

La Force, artista invitada

El concierto contará además con la participación de La Force como artista invitada. El proyecto liderado por Ariel Engle, conocida por sus colaboraciones con Broken Social Scene, Big Red Machine o Feist, se mueve entre el pop atmosférico y el R&B contemporáneo. Su último trabajo, XO Skeleton, ha sido destacado por la crítica por su carácter íntimo y visceral, con composiciones que exploran el amor, la memoria y la fragilidad humana.

