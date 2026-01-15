Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Sala Capitol acoge este sábado el cierre del Underfest Xacobeo con Patrick Watson

El músico canadiense ofrecerá su primer concierto en Galicia con La Force como artista invitada

Eladio Lois
Eladio Lois
15/01/2026 12:09
Patrick Watson elige Santiago para su primer concierto en Galicia
Patrick Watson elige Santiago para su primer concierto en Galicia
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El festival Underfest Xacobeo pondrá el broche de oro a su 8ª edición este sábado 17 de enero en Santiago de Compostela con el concierto de Patrick Watson, una de las figuras más reconocidas de la escena internacional actual. La cita tendrá lugar a las 21.00 horas en la Sala Capitol y supondrá, además, el primer concierto del artista en Galicia.

La actuación se integra en la programación expandida del ciclo Bites y marca un hito para el festival, al tratarse del primer concierto que Underfest Xacobeo celebra fuera de su sede habitual en Vigo, reforzando así su crecimiento y su apuesta por propuestas singulares y de calidad. 

Un directo íntimo para despedir una edición histórica

Acompañado de su banda, Patrick Watson ofrecerá un directo cargado de emoción y sensibilidad, en un formato cuidado y cercano que se ha convertido en una de las señas de identidad del festival. Con más de ocho millones de oyentes mensuales, el músico canadiense es autor de canciones que ya forman parte del imaginario colectivo contemporáneo, como Je te laisserai des mots —la primera canción en francés en superar el billón de reproducciones en Spotify—, su colaboración con The Cinematic Orchestra en To Build a Home o piezas esenciales de su repertorio como Ode to Vivian.

Familia Caamagno

Familia Caamagno publica este venres ‘Bomba de calor’, último adianto de Disco Comarcal

Más información

Su música, reconocible desde los primeros compases, transforma lo cotidiano en un paisaje sonoro íntimo y evocador, capaz de conectar con públicos muy diversos a través de melodías delicadas y atmósferas envolventes. 

La Force, artista invitada

El concierto contará además con la participación de La Force como artista invitada. El proyecto liderado por Ariel Engle, conocida por sus colaboraciones con Broken Social Scene, Big Red Machine o Feist, se mueve entre el pop atmosférico y el R&B contemporáneo. Su último trabajo, XO Skeleton, ha sido destacado por la crítica por su carácter íntimo y visceral, con composiciones que exploran el amor, la memoria y la fragilidad humana. 

La Force
La Force
Archivo

Últimas entradas

Las últimas entradas para el concierto de este sábado en Santiago están disponibles a través de Ataquilla.com, para una noche que promete ser una despedida a la altura de una edición especialmente celebrada del Underfest Xacobeo.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

O Consorcio de Santiago reforza o seu compromiso coa educación e a cultura a través da entrega de libros

O Consorcio de Santiago entrega libros do seu fondo editorial aos centros educativos da cidade
Redacción
Orquestra Sinfónica de Galicia

A Sinfónica de Galicia interpreta en Compostela a Novena de Bruckner
Redacción
Exterior del Clínico de Santiago (CHUS)

Sanidade licita por máis de 12,8 millóns o contrato de mantemento do CHUS
Redacción
Foto de archivo de una sala de operaciones

Seguimiento dispar de la segunda jornada de huelga sanitaria con más de 400 operaciones suspendidas
Agencias