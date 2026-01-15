La Banda Municipal de Música inicia un nuevo ciclo con 12 conciertos y fuerte presencia de repertorio gallego

La presentación tuvo lugar en el Pazo de Raxoi con la intervención del director David Fiuza y la concejala Míriam Louzao Concello de Santiago

El segundo ciclo de programación de la Banda Municipal de Música de Santiago, compuesto por 12 citas y varios conciertos didácticos que se celebrarán entre el 18 de enero y el 10 de mayo, ofrecerá "un repertorio gallego de muchísima calidad", según su director, David Fiuza.

Fiuza, que regresa a la dirección tras abandonarla en 2024 con motivo de la finalización de su excedencia santiaguesa, ha subrayado "la importancia" del gallego en la programación presentada esta mañana en el Pazo de Raxoi.

David Fiuza regresa á Banda Municipal de Santiago como novo director Más información

El estreno de seis piezas propias de la comunidad y la interpretación de 14 obras gallegas no se trata, a ojos del director, de una iniciativa integrada de "manera forzada", sino a la "época dorada" a nivel musical de la que goza Galicia.

Este domingo, en el Teatro Principal, iniciarán este segundo ciclo con la interpretación de piezas en gallego del músico granadino Óscar Musso, siendo para Fiuza una muestra de que "la música gallega ya se escribe desde fuera".

Respecto a los conciertos del mes de enero, que se celebrarán este domingo y el día 25 en el mismo escenario, ha destacado que ya se han repartido el 80% de las entradas gratuitas para la primera fecha y el 50% para la segunda.

Presencia de mujeres solistas

A lo largo del ciclo, la banda contará con la colaboración de cuatro solistas gallegas, tres de ellas mujeres con un "potencial tremendo". Rosa Cedrón, Iria Pérez, Lidia Silvias y Adrián Silva serán protagonistas en distintas citas bien a través de su voz o de sus habilidades con la marimba, el oboe y el flautín respectivamente.

Asimismo, Fiuza ha anunciado que este invierno será la primera vez que la banda se integre en el ciclo de 'Lugares y órganos' con un repertorio que busca emular "el registro del órgano a través de los tubos de la banda".

El director también ha destacado la tercera cita de la programación, la única que tendrá lugar en el Auditorio de Galicia, por la presencia de la artista plástica Noa López y la compositora Carmen Rodríguez junto a la mencionada Rosa Cedrón.

Fiuza, al igual que la concejala de Capital Cultural, Míriam Louzao, ha agradecido la labor realizada en la dirección durante el último año por Casiano Mouriño, quien ahora se queda en el puesto de vicedirector y saxofonista.

Louzao, a su vez, ha ensalzado la relevancia de la banda a la hora de "construir una Compostela orgullosa de si misma en la que la música tiene un papel fundamental".