Familia Caamagno publica este venres ‘Bomba de calor’, último adianto de Disco Comarcal
O novo sinxelo adiántase á saída do LP, prevista para o 23 de xaneiro, e precede á presentación ao vivo do disco o 6 de febreiro na Sala Capitol
Familia Caamagno presentará este venres 16 de xaneiro ‘Bomba de calor’ o terceiro e último avance do que será o seu novo LP, ‘Disco Comarcal’, un álbum que verá a luz o vindeiro 23 de xaneiro, e no que a banda se reivindica como referente no panorama rock e pop da escena galega.
Familia Caamagno festexa neste 2026 os seus 15 anos sobre os escenarios cun novo traballo discográfico, ‘Disco Comarcal’, un álbum no que percorre diferentes estilos musicais e que, sen perder un ápice do seu carácter irreverente e crítico, pon o foco no papel social que xogaron as discotecas comarcais en Galicia durante a segunda metade do século XX, especialmente nos anos 80 e 90, e que hoxe en día están pechadas ou abandoadas.
Após os lanzamentos nas plataformas dos avances 'De paseo en Portugal' e 'Disco comarcal' , o venres 16 chega o terceiro e último sinxelo, ‘Bomba de calor’, un tema que amosa a solidez compositiva da banda e que se acompañará dun vídeo rodado na Coruña e dirixido por David Silva.
‘Bomba de calor’ é un tema de puro power pop, con guitarras afiadas, melodías vocais luminosas e coros que atrapan desde a primeira escoita. A letra aborda cuestións actuais como a crise da vivenda, a ansiedade ou a procura dunha saída nun mundo asfixiante dominado polo consumo, que non deixa espazo para o amor.
‘Disco Comarcal’ o 6 de febreiro na Capitol
A presentación ao vivo deste ‘Disco Comarcal’ terá lugar o 6 de febreiro na Sala Capitol. O recinto compostelán transformarase nunha auténtica sala de festas coma as de hai 30 anos para recibir e celebrar, por todo o alto, o novo álbum dos Caamagno. Será unha ocasión moi especial pois os de Sigüeiro adaptarán as súas cancións e darán unha volta polo seu repertorio da man d'A Orquestra do Quince, formación con catro instrumentistas de vento (María Prado, Martiño Mato e Xosé Luís Miranda) e un teclista (Ale González).
A gran festa de presentación de ‘Disco Comarcal’, alén de contar cunha formación única ao vivo, terá como banda de apertura da noite a Ulex e, ao rematar, celebrarase unha sesión de baile na Sala Riquela cunha selección de vinilos que fará Pídechas o corpo.