El sinsentido toma forma en Dupla: Iván Prieto y Zësar Bahamonte inauguran “Absurdo” en Santiago

Imagen de una de las esculturas de Iván Prieto

Hay ideas que no buscan respuestas, sino permanecer abiertas. El absurdo es una de ellas. Ese territorio incómodo donde el ser humano insiste en encontrar sentido a un mundo que no siempre lo ofrece es el punto de partida de “Absurdo”, la nueva exposición que la Galería Dupla inaugura este viernes 16 de enero, a partir de las 19.30 horas, en su espacio de la calle Fonte de Santo Antonio.

La muestra reúne los trabajos de Iván Prieto y Zësar Bahamonte, dos trayectorias distintas que convergen en una reflexión compartida sobre el sinsentido de la vida, la identidad y la tensión constante entre lo individual y lo colectivo. El trasfondo conceptual conecta de forma directa con el pensamiento de Albert Camus, y con esa pregunta esencial que atraviesa toda la obra: qué hacemos cuando el mundo no responde.

Personajes que desafían el canon

Iván Prieto, uno de los nombres más reconocibles del catálogo de Dupla, aporta a la exposición su universo escultórico, poblado de figuras surrealistas que habitan las grietas del canon estético contemporáneo. Sus personajes, vinculados al mundo de la moda y a una belleza deliberadamente imperfecta y extraña, parecen avanzar entre lo humano y lo artificial, revelando las rarezas que solemos ocultar.

Carlangas regresa con 'Podría ser peor', su nuevo single junto a Leiva Más información

Formado en Bellas Artes en Madrid y con una etapa decisiva en Berlín, Prieto ha expuesto su obra en espacios internacionales de primer nivel y en ferias de arte contemporáneo, consolidando una trayectoria que combina tensión formal y profundidad conceptual. En “Absurdo”, sus piezas funcionan como cuerpos silenciosos que interpelan al espectador desde la materia.

Del muro a la sala

Frente a esa fisicidad escultórica, Zësar Bahamonte introduce una obra marcada por el trazo libre, el color expresivo y una poética que bebe del imaginario popular y la crítica social. Con una trayectoria que transita entre el muralismo, la pintura y la instalación, su trabajo traslada al espacio expositivo la energía de la calle y la memoria compartida.

Imagen de uno de los lienzos de Zësar Bahamonte Cedida

Tras desarrollar buena parte de su carrera en Montevideo, Bahamonte ha intervenido muros en Europa y América Latina y ha colaborado con instituciones y festivales de proyección internacional. Su presencia en Dupla supone su primera exposición en la galería, y aporta a “Absurdo” una mirada donde lo personal y lo colectivo se entrelazan sin jerarquías.

Una invitación a convivir con la duda

“Absurdo” no propone una tesis cerrada ni un recorrido complaciente. Es, más bien, una invitación a convivir con la duda, a aceptar la contradicción como parte del paisaje cotidiano. Escultura, pintura e instalación dialogan en un espacio donde el espectador es llamado a detenerse, observar y aceptar que no todo necesita explicación.