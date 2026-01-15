Mi cuenta

El municipio más lluvioso de España está en A Coruña y se lo toma con humor: "Aquí vendemos os paraugas ben baratos!"

La estación meteorológica de Casas do Porto, situada en Rois, recogió más precipitaciones que ningún otro ayuntamiento español en 2025, según datos de la Aemet

Eladio Lois
15/01/2026 18:05
Vista aérea de Urdilde, el núcleo urbano más importante de Rois
Concello de Rois
Que la estación de Casas do Porto haya registrado la mayor precipitación anual de España en 2025 no ha causado especial sorpresa en el municipio de Rois. Así lo reconoce el alcalde, Ramón Tojo Lens, que afronta el dato con ironía. “Nos concellos próximos chove parecido, a diferenza e que nós comezamos a medilo (risas)”, bromea.

El alcalde de Rois, Ramón Tojo Lens
Concello de Rois

El regidor, que cumplirá en 2027 dos décadas liderando el gobierno local del municipio vecino de Santiago, asume que la lluvia forma parte del ADN del territorio y de la vida cotidiana de sus habitantes. “É unha tónica habitual, sempre choveu así”, explica a Diario de Compostela, subrayando que la población está plenamente acostumbrada a convivir con este clima. “Ninguén deixa de pasear nin de facer absolutamente nada pola chuvia”, añade.

Un municipio marcado por el agua

Rois es un municipio de marcado carácter rural, atravesado por el río Sar, lo que hace que la lluvia tenga un impacto directo en el día a día. El alcalde reconoce que, lejos de resultar idílica, “lévase mal porque a chuvia é moi aburrida e dá moitos quebradeiros de cabeza”.

El alcalde de Rois, Ramón Tojo Lens, durante una visita de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, a las actuaciones llevadas a cabo el río Sar a su paso por el municipio
Concello de Rois 

Entre los principales problemas derivados de los episodios de lluvias intensas cita “atrancos nos camiños, desbordamentos dos ríos” y otras incidencias habituales en un territorio donde el suelo se reblandece con facilidad. Aun así, relativiza su impacto frente a otros riesgos: “Os incendios, por exemplo, son algo puntual que causa máis danos, pero a chuvia é algo tan do noso día que todo o mundo está habituado a vivir con ela”.

A chuvia lévase mal porque é moi aburrida e dá moitos quebradeiros de cabeza"Ramón Tojo Lens, alcalde de Rois

Sin embargo, lejos de frenar la actividad social o deportiva, la lluvia no parece disuadir a quienes visitan el municipio. El alcalde pone como ejemplo una carrera popular celebrada recientemente bajo una intensa tromba de agua. “A xente veu igual; a chuvia non freou a chegada de máis 700 participantes”, argumenta.

Trail e Andaina Ribeiras do Tambre (6)

Así foi o VI Trail e Andaina Ribeiras do Tambre

Más información

Ramón Tojo defiende, asimismo, que el clima forma parte del atractivo del entorno: “Rois ten un patrimonio natural moi interesante, e é así en parte pola chuvia”. Y, en tono distendido, lanza un guiño para animar a los posibles visitantes más reticentes: “En Rois vendemos os paraugas ben baratos!”.

Gestión municipal basada en la prevención

Desde el punto de vista de la gestión municipal, la lluvia obliga a una vigilancia constante del territorio. “Miramos sempre o nivel dos ríos para comprobar como están”, explica el alcalde, además de retirar árboles caídos y señalizar zonas afectadas. Cuando las precipitaciones se prolongan, el riesgo aumenta: “Se chove moito tempo seguido, o terreo é máis brando e é fácil que atranque vías ou tramos de río”.

En los episodios de desbordamiento, el margen de actuación es limitado: “Cando o río reborda, por exemplo, non se pode facer nada, só podemos avisar e estar a disposición de todo o mundo para axudar no que sexa”. Por ello, insiste en que la clave está en la anticipación: “Os ríos hai que telos limpos sempre, pero iso é traballo constante de todo o ano", insiste.

El alcalde de Rois, Ramón Tojo Lens, pasea bajo la lluvia acompañado de la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el regidor de Brión, Pablo Lago
Archivo

En esta línea, al ser preguntado por el episodio de lluvias más intenso que le ha tocado vivir, Ramón Tojo destaca el vivido, precisamente, en febrero del año pasado: "Houbo un temporal como non vira eu en moitísimos anos", explica, destacando que el viento "tirou pedras das pontes e provocou a caída moitas árbores". A pesar de que no hubo ningún daño mayor, reconoce que "o Concello aínda traballa para arranxar algún desperfecto que deixou aquela tormenta".

El paso de la borrasca Kirk deja daños de más de 16.000 euros en Santiago de Compostela

Más información

La lluvia, una vecina más de Rois

A nivel personal, el alcalde asegura que la lluvia no le impide mantener su rutina diaria, ni siquiera pasear a su perro: “Eu saco con total normalidade ao can cando chove. Teño un canciño pequeno e abrígoo máis ca min! Quéroo moito e sempre o levo moi ben tapado”.

Teño un canciño pequeno e abrígoo máis que a min. Quéroo moito e sempre o levo moi ben tapado"Ramón Tojo Lens, alcalde de Rois

Como reflexión final, el regidor municipal resume la filosofía con la que Rois afronta su clima: "Mentres non haxa danos persoais, que son máis importantes que os materiais, podemos vivir coa chuvia”, . Y sentencia, entre risas, con un refrán que en este municipio cobra especial sentido: “nunca choveu que non escampara”.

