Santiago de Compostela

Cierra en Santiago la mítica librería A Gata Tola

La historia del conocido local de Romero Donallo termina tras 25 años de actividad

Redacción
15/01/2026 12:34
Exterior del local, en Romero Donallo
Exterior del local, en Romero Donallo
Archivo
La librería A Gata Tola, uno de los establecimientos culturales más reconocibles de Santiago de Compostela, ha cerrado definitivamente sus puertas tras 25 años de actividad en la calle Romero Donallo. El cierre pone fin a una trayectoria marcada por la defensa del libro independiente, la cercanía con el lector y una programación que convirtió el local en punto de encuentro cultural para varias generaciones de compostelanos.

Desde su apertura, A Gata Tola se ha consolidado como un espacio singular dentro del tejido comercial de la ciudad, apostando por un catálogo cuidado, la literatura infantil y juvenil, el ensayo y la narrativa contemporánea, además de servir de altavoz a editoriales pequeñas y autores menos visibles en los grandes circuitos comerciales.

Más que una librería

Durante más de dos décadas, el establecimiento fue mucho más que un punto de venta. Presentaciones de libros, encuentros con autores, recomendaciones personalizadas y una relación muy estrecha con familias y centros educativos formaron parte de su identidad. Para muchos lectores, A Gata Tola fue la primera puerta de entrada a la lectura, especialmente en edades tempranas.

Su localización en Romero Donallo, una de las arterias comerciales tradicionales de Santiago, reforzó su papel como comercio de proximidad, en un contexto urbano que ha visto cómo, con el paso de los años, desaparecen negocios históricos frente a nuevas dinámicas de consumo.

Un mensaje claro: fin de etapa y agradecimiento

El anuncio del cierre se ha realizado a través de un comunicado breve y directo, en el que la librería afirma textualmente: “La aventura llega a su fin para dar paso a una nueva etapa. Gracias a todos los que os cruzasteis en nuestro camino. Liquidación por cierre.” 

